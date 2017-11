Adrian Sârbu despre prezenţa SRI în media

Adrian Sârbu, patronul Mediafax, a ajuns la Comisia de control SRI, unde a fost invitat după dezvăluirile făcute de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir.

Înainte de audieri, Sârbu a declarat că va vorbi despre prezenţa distrugătoare a Serviciului Român de Informaţii în mass-media, în perioada 2010-2016.

„Am venit pentru că am fost chemat. E o obligaţie cetăţenească. Nu am venit în trecere, să dau bună ziua şi să plec. Am venit să vorbesc despre curaj, nu despre frică. Mă încurajează decizia preşedintelui comisiei SRI de a ţine în viaţă audierile pe această tematică, prilej unic de când există Parlamentul după 1989. Mă încurajează Daniel Dragomir care îşi riscă libertatea dezvăluind practici neconstituţionale ale serviciului într-o anumită perioadă. Mă încurajează poziţia publică a noului director SRI, care promite transparenţă şi retragerea Serviciului Român de Informaţii din diverse câmpuri tactice în graniţele mandatului său stabilit de lege şi Constituţie. Voi vorbi despre prezenţa perturbatoare, uneori distrugătoare, a SRI în câmpul mass-media în perioada 2010-2016”, a declarat Adrian Sârbu.

Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a înaintat comisiei de control SRI o listă cu 64 de nume, printre care jurnalişti, politicieni sau oameni din Justiţie, care pot confirma acuzaţiile sale legate de implicarea SRI în toate domeniile.

Dragomir a numit practicile Serviciului prin care folosea presa şi Justiţia drept „culoare”. Mai precis, Dragomir spune despre „culoarul” Justiţiei că este traseul pe care îl parcurgea un dosar, de la realizarea rechizitoriului, de către ofiţeri SRI, până la alegerea completului de judecată şi mai apoi obţinerea sentinţei. În paralel, funcţiona “culoarul media”, ceea ce presupunea o campanie de denigrare la adresa persoanei vizate de dosar, astfel încât aceasta să fie considerată vinovată, în ochii opiniei publice, cu mult înainte de a primi vreo condamnare.

Tot legat de media, Daniel Dragomir a susţinut că, în prezent, există acoperiţi în redacţii, care servesc intereselor SRI, dar nu a vrut să facă publice nume. A vorbit doar despre jurnalişti pe care i-a văzut intrând şi ieşind din biroul fostului prim-adjunct al Serviciului, Florian Coldea.

În Comisia SRI au mai fost audiaţi generalul în rezervă Dumitru Iliescu, fost şef SPP, fost ofiţer SRI Ion Dedu, Ovidiu Puţura - fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, Elena Udrea, Alina Bica - fost procuror şef DIICOT, omul de afaceri Sorin Strutinski.

Aceştia au vorbit despre ascultările care se făceau în baza mandatelor de siguranţă naţională, despre cum erau puse la punct dosare pentru oameni de afaceri sau orice persoană care deranja sistemul, despre metoda „Coperta”, prin care dosarele puteau fi repartizate către anumite complete de judecată sau despre cum a fost susţinut de Serviciul de Informaţii un preşedinte al Camerei Deputaţilor.

În zilele următoare vor mai fi audiaţi patronul EVZ, Dan Andronic şi fostul preşedinte al României, Traian Băsescu.