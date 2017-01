Bugetul va ajunge în Parlament săptămâna viitoare

Premierul Sorin Grindeanu a anunţat, în urma şedinţei de guvern de astăzi, că proiectul legii bugetului de stat va fi trimis în jurul datei de 25 ianuarie către Parlament pentru a fi discutat şi aprobat.

„A fost o şedinţă ordinară aşa cum aţi fost anunţaţi din timp. Am avut o ordine de zi pe care am dezbătut-o şi am aprobat-o. Tot ceea ce a fost prins pe ordinea de zi. Totodată am avut şi o premieră. Conform prevederilor constituţionale, preşedintele Iohannis are dreptul de a prezida şedinţele de guvern. Asta s-a întâmplat astăzi.

Vreau să vă spun că am adoptat acte normative extrem de importante pentru noi, pentru programul de guvernare pe care o să-l punem în practică. Am început să punem în practică acele măsuri din programul de guvernare.

Au fost acte normative pentru a se adopta legea bugetului. În toate aceste zile, ministrul Finanţelor, cu mine şi cu doamna vicepremier (Sevil Shaiddeh – n.r.) am avut discuţii pentru a termina legea bugetului şi, în jur de 25 ianuarie, să o trimitem la Parlament. Păstrăm ce am spus tot timpul, deficitul sub 3% şi 2% din PIB bugetul pentru apărare care reprezintă angajamente ale României şi de care ne vom ţine“, a afirmat premierul Grindeanu.