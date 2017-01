Ce caută SRI în justiţie?

Într-un comunicat comun al Asociaţiei Magistraţilor din România (AMR) şi Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR), publicat de cotidianul.ro, se revine asupra interferenţei serviciilor secrete în justiţie, apreciată ca un pericol la adresa statului de drept.

Cele două organizaţii profesionale ale magistraţilor consideră că Raportul organizaţiei Henry Jackson Society, difuzat recent sub titlul „Luptând cu corupţia prin trucuri de infractori: asaltul asupra statului de drept din România” (Fighting Corruption with Con Tricks: Romania’s Assault on the Rule of Law) „abordează problema ce tinde să devină cronică a democraţiei din România constând în implicarea, în maniere neclarificate încă, a serviciilor secrete în justiţie”.

De asemenea, magistraţii constată că semnalele lor mai vechi se regăsesc în concluziile raportului potrivit cărora „atât Comisia Europeană, cât şi Departamentul de Stat al SUA au o abordare superficială atunci când vine vorba despre evaluarea justiţiei din România”.

„Încă din 2015 asociaţiile profesionale ale magistraţilor au punctat probleme privind implicarea serviciilor secrete româneşti în actul de justiţie, care însă nu au fost rezolvate nici până azi. De exemplu, instituţiile statului (CSM, CSAT, SRI, Parlament, Preşedinţie) nu au clarificat ce înseamnă faptul că instanţele judecătoreşti au devenit «câmp tactic» pentru SRI şi în baza cărei legi şi în ce scop SRI monitorizează magistraţii şi crează patern-uri de comportament.

De asemenea, nu s-a clarificat modul cum a fost verificată existenţa ori nu a ofiţerilor acoperiţi în rândul magistraţilor, ce ordine secrete au fost date de CSAT prin care s-au extins competenţele SRI în actul de justiţie, dacă şi în ce temei se fac verificări de către SRI pentru poziţiile din vârful sistemului judiciar.

Au rămas de asemenea nelămurite problemele legate de temeiul legal, competenţa şi modul de operare a echipelor mixte formate din procurori şi ofiţeri ai serviciilor de informaţii, a căror existenţă a fost confirmată de către CSAT, dar nu este prevăzută nicăieri în lege.

Toate aceste aspecte nelămurite ale imixtiunii serviciilor secrete în justiţie au devenit cronice, subminând statul de drept şi încrederea în justiţie, motiv pentru care este imperativă clarificarea lor”, se arată în comunicat.

„Acest raport, împreună cu toate discuţiile şi informaţiile ce apar tot mai acut în spaţiul public, trebuie să fie un motiv în plus pentru ca instituţiile statului să lămurească exact toate aspectele privind relaţia dintre serviciile secrete şi justiţie, şi să ia măsuri în cazul în care legea a fost încălcată”, a spus Dana Gîrbovan (foto), preşedinte UNJR.

„Subliniem faptul că, în măsura în care afirmaţiile din spaţiul public, privind o implicare a magistraţilor în relaţii profesionale neprincipiale cu reprezentanţi ai serviciilor secrete, sunt probate, într-o procedură judiciară finalizată cu o hotărâre judecătorească definitivă, acestea au efect, în egală măsură, nu numai împotriva oamenilor politici, respectiv împotriva celorlalte puteri, ci şi împotriva magistraţilor, precum şi împotriva cetăţenilor acestei ţări care nu fac parte din cele trei puteri ale statului, fiind pusă sub semnul întrebării legitimitatea statului de drept”, a declarat Andreea Ciucă, preşedinte interimar AMR.

UNJR şi AMR vor continua şi în 2017 demersurile începute pentru a clarifica într-un mod transparent toate aspectele privind implicarea serviciilor secrete în justiţie, aşa cum s-a solicitat şi prin „Memorandumul privind justiţia”.

Toate aceste chestiuni sesizate încă o dată de principalele asociaţii ale magistraţilor, UNJR şi AMR, trebuie să fie analizate urgent de noul CSM, precum şi de celelalte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul Justiţiei, astfel încît cele semnalate să fie urgent soluţionate.