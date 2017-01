Cine şi unde se decide soarta ţării, investiţiile şi dosarele! Coldea, la vila lui Ghiţă

În a şasea difuzare a mesajelor sale din clandestinitate, fostul deputat Sebastian Ghiţă dezvăluie la România TV că generalul SRI Florian Coldea l-a ameninţat pe fostul premier Victor Ponta în cazul în care finalizează proiectul autostrăzii Comarnic-Braşov.

De asemenea, el susţine că a început să aibă probleme după ce a refuzat „să predea România TV sistemului, procurorilor, serviciilor şi preşedintelui Iohannis”.

„Sistemul nu-şi doreşte o presă liberă. O piaţă media în care să concureze mai multe televiziuni. Antena 3 şi România TV au descris pe larg abuzurile din asa zisa cruciadă anticorupţie bazată pe dosare falsificate. Sistemului nu-i plac judecătorii independenţi şi ziariştii care pun întrebări incomode. Sistemul vrea ca deciziile de la CEDO să rămână necunoscute oamenilor şi vrea să controleze canalele media. Practic, îşi doresc o societate în care adevărul nostru să nu mai poată fi spus, să existe doar adevărul lor. Au impus un cult al fricii şi ţin în şah Guvernul şi Parlamentul printr-o avalanşă de dosare”, a afirmat Ghiţă.

Fostul deputat a mai arătat că generalul Coldea a fost oaspetele său la o vilă a familiei de la Cheia. Vizita se petrecea la 1 februarie 2015, la numai câteva zile după ce, pe 27 ianuarie, Coldea fusese numit director interimar al SRI, în urma demisiei lui George Maior.

Cu acel prilej, Ghiţă susţine că i-a reprosat lui Coldea „că blochează România şi nu numai. Mi-a răspuns nervos că europenii vor autostrada Piteşti-Sibiu, pentru că acolo e definit culoarul european, iar restul de bani trebuie să îi păstrăm pentru armament(!). Pe 17 februarie eu şi Ponta ne-am trezit cu un dosar”, afirmă Sebastian Ghiţă.

„I-am spus că Piteşti-Sibiu costă 7 miliarde, iar Comarnic-Braşov sub un miliard şi o putem face în maxim 3 ani. Ce i-am spus atunci a confirmat acum câteva săptămâni guvernul Cioloş. Au spus că până în 2023 să îşi ia gândul de la o autostradă. Eu pot să le spun românilor cine a blocat construirea de autostrăzi peste Carpaţi. A fost ultima mea discuţie pe 1 februarie 2015. A plecat foarte supărat şi, după două săptămâni, atât fostul premier, Ponta cât şi eu ne-am trezit cu dosar.”, a spus Ghiţă.

Fostul premier Victor Ponta declara în vara lui 2016 la România TV că a fost avertizat de un om puternic în privinţa contractului Comarnic - Braşov.

„Sunt oameni în România care pot să depună mărturie alături de mine că, atunci când am vrut să semnăm Comarnic-Braşov, ne-a zis cineva puternic - direct la DNA ajungeţi dacă faceţi Comarnic-Braşov! Domnul Băsescu ne-a zis public şi un alt domn ne-a zis în particular. Şi Boc a încercat, dacă ţineţi minte. Am încercat şi eu cu 60% în Parlament şi ministrul meu mi-a zis «ne bagă în puşcărie dacă facem Comarnic - Braşov», declara Victor Ponta la România TV.