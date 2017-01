Civilii vor să agite masa de IYI (intellectuals yet idiots). Şi DNA a fost creat prin OUG!

Unul dintre cei trei specialişti care au analizat lucrarea de doctorat a şefei DNA publică pe un blog o analiză a deciziei de a se adopta ordonanţele de urgenţă referitoare la graţierea şi modificarea codurilor penale.

Doctor în drept şi director al Departamentului de drept public din cadrul Facultăţii de Drept, unde susţine cursuri de Drept constituţional şi Drept comparat, Radu Chiriţă este preşedintele Asociaţiei de Studii în Dreptul Constituţional şi Drepturile Omului şi absolvent al Facultăţii de Drept din Cluj Napoca (1999) şi al Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat Strasbourg (2000). A făcut parte din Comisia Prezidenţială pentru condamnarea comunismului.

Prof. Radu Chiriţă scrie, printre altele, că „jurişti de renume mondial, de la Danileţ până la înfierbântaţii de la Curtea de Apel Constanţa susţin că o graţiere se dă numai prin lege organică”, lucru neadevărat, întrucât domeniile în care nu pot să intervină ordonanţele de urgenţă sunt scrise în Constituţie. „E cel puţin bizar” să se prostesteze ca să nu se schimbe legile justiţiei prin ordonanţe de urgenţă, „dar nimeni nu a zis nici mâc când, acum un an, Guvernul a schimbat prin ordonanţă de urgenţă vreo 70 de articole din codul de procedură penală! Fără aviz de la CSM, fără dezbatere publică, de la cel mai european guvern din istoria României. Am aflat de acea ordonanţă de urgenţă în sala de judecată, judecându-mă pe unul dintre articolele modificate.

Cel mai ironic în toată lupta asta între „penali” şi „instituţiile anti-corupţie” este că şi DNA-ul a fost înfiinţat tot prin ordonanţă de urgenţă. Şi încă nu protestează nimeni pe tema asta. Iar acea ordonanţă de urgenţă a fost aprobată în Camera Deputaţilor cu mai puţine voturi decât era nevoie pentru o lege organică!...”, scrie profesorul Chiriţă.

Abuzul în serviciu nu există în ţările care ne dau lecţii

Despre abuzul în serviciu, profesorul spune că ar trebui abrogat cu totul şi citează o decizie de îndrumare a Comisiei de la Veneţia potrivit căreia „asemenea prevederi penale generale sunt foarte problematice (...) şi în mod special vulnerabile la manevre politice abuzive”. „Comisia de la Veneţia considera prevederile penale naţionale cu privire la abuzul în serviciu, excesul de autoritate şi expresii similare trebuie interpretate în sens îngust şi aplicate cu un prag înalt, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în care fapta este de natură gravă, cum ar fi spre exemplu: infracţiuni grave împotriva proceselor democratice naţionale, încălcarea drepturilor fundamentale, subminarea imparţialităţii administraţiei publice, şamd”, aminteşte profesorul de Drept.

De altfel, este semnificativ faptul că „statele care susţin «lupta anti-corupţie» precum SUA, Olanda, Franţa sau Germania nu au incriminat drăcovenia asta de infracţiune” (...) deoarece „incriminarea e atât de largă încât nu există funcţionar care să nu fi comis fapta asta. Textul spune că merge la pârnaie orice funcţionar (public sau privat) care a încălcat o lege în exercitarea atribuţiilor sale şi a provocat o pagubă cuiva.

Orice poliţist care o făcut un proces verbal de contravenţie anulat ulterior în instanţă pentru că e nelegal merge la puşcărie.

Orice procuror care o redactat sau avizat un rechizitoriu anulat în instanţă merge la puşcărie.

Orice judecător care pronunţă o soluţie casată de instanţa superioară merge la puşcărie. Orice casier de la butic care nu îţi dă 5 bani rest merge la puşcărie.

Orice şef de instituţie care semnează vreun act pe care îl pun sub nas departamentele de sub el, iar actul e anulat ulterior în instanţă ca fiind nelegal merge la puşcărie. Etc.

Aaaa, nu e normal să fie aşa? Fix de aia a zis Comisia de la Veneţia ce a spus, tocmai de aia învăţătorii noştri mai din Vest nu au aşa ceva prin legi. Sigur că nici la noi nu merg la pârnaie toţi funcţionarii. Dar legea asta permite organelor să aleagă pe cine vor, că sigur ceva îi găsesc. Aşa cum mi-a spus un procuror: «o să luăm toate dosarele la care a lucrat dl. X până găsim ceva unde a făcut vreun act ilegal». Sau cum a spus un procuror de şedinţă atunci când am spus că am hotărâri judecătoreşti care spun că un act a fost legal: «Ministerul Public are o altă opinie». Pe scurt, vreţi Kafka? Infracţiunea de abuz în serviciu este o subiect permanent”, arată profesorul Radu Chiriţă.

„Sigur, voci autorizate, mari jurişti ai acestei ţări, până să descopere că sunt doar nişte jurnalişti cu ochi albaştri, susţin altceva... Iar apropos de isteria declanşată prin aceleaşi butoane, vă mai amintiţi:

- cum urla aceeaşi societate civilă despre pericolul pentru lupta anticorupţie atunci când CCR a spus că nu e firesc ca SRI, SIPI, DIPI şi alţi să ne asculte telefonul? Se spunea că scapă nu ştiu câţi, erau liste prin presă, Moise Guran era cu ochii ieşiţi din orbite, iar Mândruţă plângea amar la radio. Au trecut aproape 2 ani. Câţi au scăpat?

- cum urla aceeaşi societate civilă despre pericolul pentru lupta anticorupţie atunci când CCR a modificat oarecum textul de la abuz în serviciu? Se spunea că scapă nu ştiu câţi, erau liste prin presă, Moise Guran era cu ochii ieşiţi din orbite, iar Mândruţă plângea amar la radio. O trecut vreun an. Îmi spune cineva numele unuia achitat?”, mai spune prof.Radu Chiriţă. (După DCNews)