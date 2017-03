Comisia SRI face teren

Preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Adrian Ţuţuianu, a anunţat că începând de săptămâna viitoare se vor face verificări la direcţiile judeţene de informaţii ale SRI şi la instituţiile din subordinea serviciului.

„Începem cu unităţile centrale ale SRI şi vom merge şi în câteva judeţe. Dacă sesizăm anumite nereguli, vom sesiza preşedintele României, pentru că el este cel care îl numeşte pe directorul SRI. Dacă este vorba despre fapte penale, este o obligaţia oricărui cetăţean să sesizeze instituţiile abilitate“, a declarat Ţuţuianu.

Senatorul PSD a precizat că se vor face şi unele modificări la regulamentul de ordine interioară al comisiei pe care o conduce, dar şi în legea de organizare a SRI.

Totodată, Comisia SRI a adoptat, cu unanimitate de voturi, o propunere potrivit căreia protocoalele încheiate de SRI de-a lungul timpului „ar trebui” desecretizate, a precizat Adrian Ţuţuianu.

„Au fost zeci de protocoale încheiate din 1992 până astăzi. Am discutat şi azi în cadrul Comisiei legat de poziţia noastră faţă de aceste protocoale. Ne-am dus puţin şi am studiat şi cadrul legal şi am ajuns la concluzia că protocoalele pot fi desecretizate numai prin Hotărâre de Guvern, la iniţiativa celor care sunt semnatari – pentru că sunt informaţii clasificate – în tot sau în parte, pentru că dacă sunt anumite elemente în protocol care ţin de siguranţa naţională, de protecţia unor date, informaţii, chiar persoane, acelea nu pot fi făcute publice”, a spus Ţuţuianu.

„Opinia exprimată astăzi cu unanimitate de voturi a fost aceea că aceste protocoale ar trebui desecretizate pentru a calma opinia publică şi a ne lămuri cu toţii în ce măsură au fost afectate drepturi şi libertăţi fundamentale”, a adăugat preşedintele Comisiei SRI.

El a arătat că printre atribuţiile Comisiei nu există şi aceea de a cere desecretizarea, el subliniind faptul că, în cazul în are există mai multe instituţii semnatare ale unui protocol, trebuie să fie toate de acord cu desecretizarea.