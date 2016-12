Continuă achiziţia de avioane F-16

Ministrul apărării, Mihnea Motoc, a declarat, ieri, că Bucureştiul negociază direct cu Statele Unite pentru achiziţionarea a 12 avioane multirol F-16, în condiţiile în care statele aliate europene au anunţat că nu pot pune la dispoziţia României numărul de avioane solicitat.

„Va trebui să continuăm cu achiziţionarea de aparate F-16 ca atare, încă de la începutul anului am lansat o scrisoare circulară tuturor aliaţilor europeni care au în dotarea forţelor lor aeriene aparate F-16, răspunzând anumitor aşteptări ale noastre. Din motive care ţin în primul rând de evoluţia modelului general de securitate, niciunul dintre aceşti aliaţi nu poate, la ora la care vorbim, să pună la dispoziţie o escadrilă întreagă de F16. Ca atare, spre finalul anului, ne-am orientat spre discuţii directe cu Guvernul SUA, care, sigur, are viziunea cea mai cuprinzătoare asupra aparatelor disponibile şi urmează să punem cap la cap o ofertă pe care s-o analizăm”, a declarat Motoc cu ocazia prezentării bilanţului pe 2016 al MApN.

Pentru 628 de milioane de euro, România a cumpărat de la Portugalia 12 avioane de tip F-16. În această sumă a intrat inclusiv armamentul, bombele, dar şi echipamentul de la sol, adică radarul cu ajutorul căruia toate aceste avioane de tip F-16 pot fi coordonate. Pe 7 octombrie a avut loc ceremonia de primire a primelor şase avioane F-16 la baza aeriană Feteşti, iar pe 15 decembrie au sosit alte trei avioane F-16, urmând ca ultimele trei să fie livrate în cursul anului viitor.