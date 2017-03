CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. ICOA – S.A., cu sediul în Bucureşti, Bdul Theodor Pallady nr.66, sector 3, înregistrată la ORC sub nr.J/40/594/1991, CUI 333960, convoacă pentru data de 18 aprilie 2017, ora 12,30 la sediul din Bucureşti, Bdul Theodor PalIady nr.66, sector 3, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 31 martie 2017, stabilită ca dată de referinţă, la S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L., cu sediul în Tg. Mureş, str. Marton Aron nr.25 şi cu nr.ORC J26/468/1997, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii, în favoarea S.C. Tipografia CICERO S.A, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Theodor Pallady nr.66 sector 3, întregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/3745/2000, CUI 12967782, a unor drepturi de servitute de trecere asupra terenurilor curţi – construcţii în suprafaţă de 108 mp, respectiv 564 mp, proprietăţi ale societăţii noastre, situate în Bucureşti Bd. Theodor Pallady nr.66, sector 3, identificate sub nr. cadastral 226063 înscris în C.F. nr.226063 şi nr. cadastral 226064 înscris în CF nr.226064, pentru uzul şi utilitatea imobilului situat în Bucureşti, Bdul. Theodor Pallady nr.66, sector 3, cu nr cadastral 201527, înscris in CF nr. 201572 proprietatea S.C. Tipografia CICERO S.A.;

2. Aprobarea constituirii, în favoarea societăţii noastre, a unor drepturi de servitute de trecere pe terenurile curţi – construcţii proprietatea S.C. TIPOGRAFIA CICERO S.A, cu sediul în Bdul. Theodor Pallady nr.66, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/3745/2000, CUI 12967782 în suprafaţă de 196 mp, respectiv de 476 mp, situate în Bucureşti, Bdul. Theodor Pallady nr.66, sector 3, identificate sub nr. cadsatral 226078, înscris în C.F. nr.226078 şi nr. cadastral 226079 înscris în C.F. nr. 226079, pentru uzul şi utilitatea următoarelor imobile, proprietăţi ale societăţii noastre, situate în Bucureşti, Bdul. Theodor Pallady nr.66, sector 3: imobilul cu nr. cadastral 226065, înscris în C.F. 226065, imobilul cu nr. cadastral 226066, înscris în C.F 226066, imobilul cu nr.cadastral 226067, înscris in CF 226067, imobilul cu nr. cadastral 226068, înscris în CF 226068, şi imobilul cu nr. cadastral vechi 2236/2/1, înscris în CF veche 67895;

3. Autorizarea dobândirii ca acţiuni proprii ale societăţii a celor 56.956 acţiuni care au aparţinut acţionarului SC FRAZI-SA, care se retrage din societate, urmată de anularea acestor acţiuni, în conformitate cu art.103 indice 1, 113 şi 207 din Legea nr.31/1990 – R.

4. Aprobarea ca dobândirea celor 56.956 acţiuni ale SC FRAZI-SA să se facă prin compensare cu cele 30.242 acţiuni deţinute în aceasă societate de către S.C. ICOA-S.A. şi pe care aceasta le cesionează în totalitate societăţii FRAZI S.A.

5. Aprobarea reducerii capitalului social al societăţii ICOA cu valoarea de 142.390 lei, corespunzătoare anulării celor 56.956 acţiuni cesionate de acţionarul S.C. FRAZI S.A., care se retrage în totalitate din acţionariatul societăţii.

6. Aprobarea cesiunii participaţiei societăţii ICOA în SC ROMCARTON – SA, societate cu sediul social în Bdul Th.Pallady nr.66, sector 3, Bucureşti, având J40/5081/2003, ca urmare a faptului că nici această societate şi nici ceilalţi acţionari nu şi-au exercitat dreptul de preemţiune, aşa cum rezultă din adresa nr.142/7.03.2017.

7. Împuternicirea administratorului societăţii pentru a semna contractele de cesiune a celor 16 acţiuni deţinute de societate în ROMCARTON-SA şi a celor 56.956 acţiuni deţinute în FRAZI SA.

8. Aprobarea anulării clauzelor din Actul constitutiv privitoare la dreptul de preemţiune al acţionarilor, astfel încât aceştia să-şi poată cesiona liber acţiunile, potrivit propriilor opţiuni.

9. Aprobarea modificării şi completării Actului constitutiv, ca efect al punctelor 3, 4, 5 şi 8 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Articolul 6 se modifică şi va avea următoarea formulare:

,,Art.6. Capitalul social subscris al S.C. ICOA S.A. este de 1.476.612,5 lei, integral vărsat – din care 142.390 lei reprezintă aport în natură, vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 590.645 acţiuni nominative, în valoare de 2,50 lei fiecare, emise în formă dematerializată şi deţinute de acţionarii identificaţi conform evidenţei din Registrul consolidat, alcătuit şi actualizat de SC „Registrul Independent Transilvania” – SRL. Acţionarii deţin acelaşi număr de acţiuni, dar cota de participare a fiecăruia la capitalul social va fi recalculată de Registrul care păstrează evidenţa acţiunilor şi acţionarilor,în funcţie de noul număr total al acţiunilor’’.

În Articolul 8, primul alineat se modifică şi va avea următoarea formulare:

,,Art.8.Capitalul social al societăţii este împărţit în 590.645 acţiuni de tip nominativ, în formă dematerializată şi în valoare nominală de câte 2,50 lei fiecare, deţinute de acţionari conform evidenţei ţinute de SC Registrul Independent Transilvania – SRL”.

Articolul 11 se modifică şi va avea următoarea formulare:

,,Art.11.Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite în mod formal prin semnarea unui contract de cesiune sau de vânzare a acţiunilor, contract care se prezintă la administraţia societăţii, prin grija căreia se transmite, spre înregistrare, la registrul independent care păstrează evidenţa acţiunilor şi acţionarilor societăţii”.

10. Diverse.

La lucrări pot participa toţi acţionarii înregistraţi de SC Registrul Independent Transilvania S.R.L. din Tg.Mureş, str. Marton Aron nr.25, telefon nr.0265/275.003, e-mail: rit@alfarit.ro, la sfârşitul zilei de 31 martie 2017, stabilită ca dată de referinţă.

Documentele ce stau la baza punctelor de pe ordinea de zi sunt puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data publicării Convocatorului.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru a doua zi, 19 aprilie 2017, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

ADMINISTRATOR UNIC,

ing. Ionel Aichimoaie