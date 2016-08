Criza de la Spitalul Floreasca s-a încheiat

Toţi cei 22 de medici de la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD din cadrul Spitalului de Urgenţă Floreasca şi-au retras demisiile, în urma unor „semnale pozitive din partea Ministerului Sănătăţii”, potrivit medicului Alexandru Caloian.

„Demisia domnului manager. A fost suficient. A dispărut cauza care a generat situaţia conflictuală. Am fost asiguraţi că nu mai există nicio perioadă de preaviz a fostului manager. Ministerul ne-a asigurat că nu există această perioadă, prin urmare, împreună cu colegii am ajuns la această hotărâre de a ne retrage demisia. Efectele deciziilor domnului manager încă persistă. Sperăm ca noul manager care va fi numit să rezolve aceste probleme. Nu a fost vorba de o listă de tratament, este vorba ca stocurile de medicamente ale UPU sunt pe sfârşite, trebuie achiziţionate altele cât mai rapid. Au fost întocmite rapoarte peste rapoarte, la care domnul manager cerea lămuriri peste lămuriri. Practic, achiziţiile nu au fost făcute, nu au fost semnate de domnul manager. Cerea tot felul de lămuriri aberante. Dura cam o lună să se facă o achiziţie. Noi am spus clar: condiţia noastră de a rămâne este ca domnul manager să plece”, a declarat medicul Alexandru Ciucioi.

„Ne retragem demisiile începând cu ziua de azi. Pe rând pentru că unii dintre noi sunt de gardă. Vor veni toţi”, a precizat şi medicul Gabriela Bratosin.

22 de medici de la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi-au înaintat demisia, alţi nouă urmând să demisioneze în cursul zilei de joi. Coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, îi rugase pe medicii de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, care şi-au înaintat demisiile de la Unitatea Primiri Urgenţe SMURD, să revină asupra deciziei pentru că departamentul are nevoie de ei.