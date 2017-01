Cum se fură o televiziune

Sebastian Ghiţă susţine, într-o înregistrare, că a preluat Realitatea TV de la Sorin Ovidiu Vîntu la sugestia Laurei Codruţa Kovesi, care ar fi dorit ca postul de televiziune să fie la dispoziţia „Sistemului“.

„Kovesi m-a abordat în clădirea SRI numită K2. Stăteam împreună la masă şi mi-a spus că, ascultându-l de mult timp pe Vîntu, şi-a dat seama că acesta nu mai are finanţare pentru Realitatea TV. Şi mi-a propus, practic – mi-a explicat cât de vulnerabil e Vîntu şi că va accepta, într-un fel, să primească finanţare şi să cedeze Realitatea TV. Am acceptat acest lucru, dânsa gândindu-se că va putea să-l doboare, să-l scoată din joc mult mai repede şi gândindu-se, probabil, că Realitatea TV va deveni o televiziune supusă, ce va da ştiri laudative la adresa mai marilor zilei.

Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Cu toate acestea, am semnat acel contract de management cu Vîntu şi am acceptat să finanţez Realitatea TV“, afirmă Ghiţă, la începutul înregistrării difuzate de România TV.

El arată că, tot la cererea Laurei Codruţa Kovesi, a formulat un denunţ de şantaj împotriva lui Sorin Ovidiu Vîntu şi a acceptat să colaboreze cu anchetatorii „pentru ca Vîntu să intre în puşcărie, abandonând definitiv postul de televiziune“.

„La ceva timp, au început fricţiunile dintre mine şi Sorin Ovidiu Vîntu, iar Codruţa Kovesi, stând la pândă, a luat în considerare că un dosar (de şantaj – n.r.) făcut pe baza acestor tensiuni, acestor certuri, să fie făcut de către dânsa. Şi a început să-mi explice cum şi în ce fel pot fi «conduse» discuţiile cu Vîntu, astfel încât ele să pară şantaj, ameninţare sau să se încadreze la nişte fapte penale. Am ascultat-o pe doamna Kovesi şi pentru că aveam o relaţie de încredere şi de prietenie, şi pentru că domeniul (televiziunii) mă atrăgea, şi pentru că, la un moment dat, punea extrem de multă pasiune în dorinţa dânsei de a-l înfunda pe Vîntu şi nu aş fi vrut să o refuz sau să mă cert cu dânsa. Am să vă arăt probele şi dovezile care îmi susţin afirmaţiile.

Doamna Kovesi m-a presat, mi-a sugerat, mi-a explicat cum să vin cu astfel de denunţuri, cu astfel de informaţii, cu astfel de date, pe care dânsa să le interpreteze, dorind să facă un dosar de renume, un dosar mare, care să o împingă spre vârful Ministerului Public, care să îi permită să preia conducerea DNA, care să-i permită să-şi consolideze o carieră în acest domeniu în care lucrează dânsa“, a spus Sebastian Ghiţă.

În susţinerea afirmaţiilor sale, fostul deputat a prezentat şi două e-mail-uri, despre care a spus că i-au fost trimise de Laura Codruţa Kovesi, cu seriile de bacnote care au reprezentat corpul declict al acuzaţiilor de şantaj aduse lui Vîntu.

„Mai găsiţi totodată, într-un alt mail (...), următoarele fraze scrise de doamna Kovesi şi de consiliera dânsei, Dana Tiţian: «Ne trebuie ceva convingător, că ameninţarea te-a făcut să cedezi cerinţelor impuse, respectiv, pentru a da suma de bani solicitată. Acum vom motiva pe ce avem». Practic, doamna Kovesi îmi spunea, îmi cerea hârtii – date, documente, denunţuri – care să-l acuze pe Vîntu şi care să o ajute pe dânsa în acest dosar. Şi vine şi îmi spune negru pe alb faptul că doreşte mai mult, doreşte un contract din care să se vadă că familia mea e ameninţată sau un supliment de contract la contractul de bază care să justifice, conform legii, de ce eu am făcut acea plângere. Eu ştiu bine cum au stat lucrurile – şi ştie şi doamna Kovesi. Ce n-am ştiut, ce n-am crezut este că, ajutând-o, se va schimba atât de tare şi va breveta acest model şi-l va explica şi altor procurori, care, la rândul lor, se vor apuca de măsluit dosare. Nu am crezut atunci decât că e o luptă între stat, cum spunea doamna Kovesi, şi Vîntu, cel care furase sute de mii de oameni la FNI. (...) Totuşi, când te gândeşti că acest modus operandi, acest mod de lucru doamna Kovesi l-a ridicat la rang de exemplu în DNA, te înfricoşezi“, a adăugat Ghiţă.

Ghiţă explică şi de ce şeful DNA „şi-a dorit cu atâta ardoare“ acest dosar prin care să-l înfunde pe Vîntu. „Dorea Realitatea TV pentru Sistem şi, după ce am ajuns acolo, au început să mă preseze să nu mai apară cineva la ştiri, să apară o ştire sau să apară alta, să dau afară jurnalişti şi să-i aduc pe alţii. Or, chestiunile astea nu sunt normale. Şi dându-mi seama că exagerează, am început să îi refuz. Au apărut conflicte între mine şi sistem şi, practic, am cedat... Au ales pe altcineva, pe Elan Schwartzenberg, şi eu am rămas să construiesc România TV“, a mai spus fostul deputat.