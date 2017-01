Cum se majorează pensiile

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit de 16% pentru pensiile sub 2.000 de lei. Iohannis a semnat decretul după discuţia cu premierul Sorin Grindeanu.

„După analiza pe care am făcut-o şi după discuţia pe care am avut-o astăzi (miercuri - n.r.), am decis să promulg această lege în următoarele zile”, a declara Iohannis. Asta înseamnă că proiectul de buget conceput de noul Guvern este sustenabil, în pofida criticilor în alb făcute de Iohannis şi presa obedientă acestuia. Dacă datele pe care Palatul Cotroceni le-a analizat în paralel nu erau convingătoare, desigur că preşedintele abia ar fi aşteptat să tamponeze legea respectivă, trimiţând-o măcar la reexaminare, apoi şi la CCR, pentru a trage de timp.

Camera Deputaţilor a adoptat, în 5 ianuarie, în sesiune extraordinară, cu 207 voturi „pentru” şi 29 de voturi „împotrivă”, proiectul de lege prin care se elimină plata CASS pentru toate pensiile, precum şi a impozitului pe venit pentru pensiile sub 2.000 de lei. Pentru celelalte pensii, se impozitează doar diferenţa care depăşeşte 2.000 lei. „Venitul lunar impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul de pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei”, stabileşte legea.

O altă prevedere este că plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru toate pensiile, indiferent de sumă, va fi suportată de la bugetul de stat. De această prevedere vor beneficia inclusiv pensionarii care primesc venituri din pensii din partea unui alt stat.

Guvenul Cioloş nu a susţinut propunerea legislativă, din cauza impactului negativ asupra venitului bugetului de stat consolidat, estimat la 2,2 miliarde de lei pentru anul 2017.

Fostul preşedinte al Comisiei de buget-finanţe, actual ministru al Finanţelor, Viorel Ştefan, a indicat un impact bugetar de 1,2 miliarde de lei faţă de cele 2,2 miliarde lei cât era prevăzut în forma iniţială a proiectului de neimpozitare a tuturor pensiilor.

În prezent, contribuţia de sănătate (CASS) de 5,5% este datorată pentru partea din pensie care depăşeşte valoarea punctului de pensie, de 917,7 lei, în acest an, iar impozitul pe venit de 16% pentru pensiile mai mari de 1.050 lei.

Măsurile vor aduce bani în plus pentru circa 2 milioane de pensionari care au pensii de peste 1.000 lei, în acest moment. De exemplu, pentru o pensie de 1.000 lei, câştigul va fi de 4,5 lei, prin eliminarea CASS.

Având în vedere că impozitul pe venit de 16% va fi eliminat pentru pensiile de până în 2.000 lei, vor beneficia 1,4 milioane de persoane. Astfel, pensionarii vor primi în plus de la câţiva lei până la 192 lei dacă au pensii de 2.000 lei brut, caz în care nu vor mai datora CASS de 59 lei şi impozitul de 142 lei.

Pentru o pensie de 1.500 lei brut, creşterea va fi de 98 lei (32 lei CASS, 66 lei impozit pe venit).

Mai avantajaţi de aceste măsuri vor fi cei cu pensii mari. Astfel, la 3.000 lei brut, eliminarea CASS va majora venitul cu 114 lei şi cea a impozitului (dacă acesta se va calcula doar peste pragul de 2.000 lei, aşa cum se aplică în prezent la peste 1.050 lei), cu încă 133 lei. Practic, la o pensie de 3.000 lei, ar mai fi datorat impozit de 160 lei faţă de o sumă cumulată de 407 lei, acum.

Toate pensiile, inclusiv cele speciale (foşti militari, parlamentari, diplomaţi aviatori, lucrători ai serviciilor de informaţii, magistraţi etc) care sunt, în medie de 2-3 ori mai mari decât pensia medie din sistemul public (931 lei) vor fi scutite de CASS.