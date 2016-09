DNA este pe contra sens!

Fostul ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a publicat pe Facebook un comenatriu la decizia procurorilor de a-l acuza, „după aproape un an”, pentru omor din culpă în cazul morţii poliţistului motociclist Bogdan Gigină.

„Regret enorm această pierdere şi cuvintele sunt prea puţine pentru a descrie cât de mult m-a marcat, ca părinte mai ales, tragedia din octombrie 2015”, adaugă fostul vicepremier.

Gabriel Oprea face câteva menţiuni legate de acest caz şi apreciază că procurorii „sunt pe un drum greşit”.

„Vreau să se facă dreptate, însă, citind comunicatul DNA, cred că procurorii sunt pe un drum greşit. Nu am avut acces la dosar, dar pornind de la ceea ce s-a comunicat oficial până acum vreau să subliniez câteva lucruri”, spune Oprea, referindu-se la faptul că nu el a stabilit viteza cu care erau făcute deplasările. „Viteza de deplasare şi adaptarea la condiţiile meteo şi de trafic sunt stabilite de şeful dispozitivului de însoţire”, mai scrie Gabriel Oprea, care adaugă că, în noaptea accidentului, venea „de la una din instituţiile statului aflată în strânse relaţii de colaborare cu ministerul, adică de la Serviciul Român de Informaţii”.

Gabriel Oprea menţionează că traseul şi gestionarea resurselor umane „nu sunt treaba ministrului”. „DNA spune că «am determinat prezenţa lui Bogdan Gigină» în acel dispozitiv. Iarăşi un lucru greşit, pentru că traseul, asigurarea lui, gestionarea resursei umane şi a vehiculelor utilizate nu sunt treaba ministrului. Ar fi oricum imposibil ca ministrul, în loc să se ocupe de alte probleme, să stea să planifice în detaliu cele «5 deplasări» zilnice pe care le invocă DNA”, scrie Oprea pe Facebook.

Mai mult, fostul ministru spune că „surprinzător (oare?), DNA uită ceva esenţial” şi anume să menţioneze starea drumului pe care a avut loc accidentul. „Bogdan Gigină nu a alunecat, nu s-a lovit de un copac, nu a intrat pe contrasens. A căzut cu motocicleta într-o groapă imensă din carosabil. Aici nu e vorba doar despre viteză sau ploaie, ci despre un element esenţial pe care procurorii îl ignoră cu bună ştiinţă. În comunicatul DNA nu există absolut nicio referire la groapa din carosabil”, spune Gabriel Oprea.

De asemenea, el face referire şi la exprimarea procurorilor DNA care spun, potrivit fostului vicepremier, că Oprea „a impus, folosindu-se de ascendentul pe care demnitatea deţinută i-l conferea... ca deplasarea să se facă cu viteză foarte ridicată”.

„Nu am dat ordin verbal, nu am cerut, nu am solicitat cuiva deplasarea cu o anumită viteză sau încălcarea legii, ci, spun procurorii, «am impus» folosindu-mă de un presupus «ascendent». Cum am impus? La ce anume se referă procurorii? Ce anume am făcut pentru a «impune»? Există un ordin, o solicitare verbală, ceva? Există o probă anume sau este vorba doar despre o speculaţie a procurorilor?”, mai scrie Oprea.

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a solicitat începerea urmăririi penale a lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă în dosarul privind moartea poliţistului Bogdan Gigină.