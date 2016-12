Dosare măsluite cu ştirea lui Băsescu

Dispărut de 10 zile, Sebastian Ghiţă a apărut într-o a doua înregistrare video difuzată de România TV, în care continuă seria acuzaţiilor şi dezvăluirilor despre DNA, SRI şi oameni politici.

Ghiţă susţine că fostul preşedinte Traian Băsescu are înregistrări cu operaţiunea prin care s-a dus la capăt „executarea“ mogulilor media Dan Voiculescu şi Adrian Sârbu. „Am văzut cu ochii mei ce a făcut Kovesi în cazul Realitatea Media. Am auzit despre cazul închiderii lui Voiculescu de la Traian Băsescu. Mi-a spus că are şi înregistrări despre închiderea lui Voiculescu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite“, a dezvăluit Ghiţă.

Fostul deputat continuă războiul cu procurorul Negulescu de la DNA Prahova şi susţine că fabricarea unor dosare a început sub influenţa unui anume Sabin Iancu, ofiţer SRI Prahova.

E de plâns, nu de râs!

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, consideră că „nu trebuie să luăm în râs ce începe să apară“ în urma declaraţiilor lui Sebastian Ghiţă. „Mie mi-a spus Ghiţă acum 2-3 săptămâni, după alegeri, despre aceste presiuni, dar am primit din foarte multe locuri din ţară de la mulţi oameni că au fost presaţi să spună ceva despre mine. Eu, personal, nu mă tem, însă mă tem să nu fie adevarată această practică, atunci dacă se dă cortina la o parte, o să vedem o grozăvie“, a spus Dragnea.