Elcen, out!

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a făcut public ce se află în spatele ameninţării cu oprirea apei calde în Bucureşti şi matrapazlâcurile de pe traseul Romgaz-Transgaz-Distrigaz-Elcen, afirmând că Elcen ar trebui eliminat din circuit, iar gazul să fie preluat direct de la Tranzagaz.

„Distrigaz, firmă franceză, livrează gaze la Elcen, Elcen avea datorii la Distrigaz, Distrigaz a spus Elcen-ului că trebuie să îi dea banii imediat, Elcen-ul a pus presiune pe Radet să dea banii, că dacă nu, oamenii nu vor mai avea apă caldă şi căldură. Dacă noi ne-am fi speriat şi s-ar fi speriat şi Gabi Firea, intram în panică şi venea o firmă străină şi spunea: „aveţi o problemă mare aici. Am venit să vă salvăm. Luăm noi termia“. Nu acceptăm lucrurile astea“, a afirmat astăzi preşedintele PSD, la interviurile DC News Live.

„Guvernul are la îndemână un instrument foarte simplu, deloc costisitor, dar pe care nu o să-l facă foarte repede. O să îl facem noi. Gazul este produs de Romgaz, care ia gazul din subsolul României, îl duce în conductele magistrale ale Transgaz. Este un preţ la care se adaugă preţul de transport al Transgaz, la care se adaugă costurile generate de Distrigaz, după care vine Elcen şi ajunge la fiecare om. Distrigaz câştigă bani cât câştigă şi producătorul. Am înţeles că este o conductă de la Distrigaz la Elcen de un kilometru. De ce nu se poate „înţepa“ direct în reţeaua Transgaz? Este o cerere pe care nu au cum să o refuze. În acel moment, preţul pe gigacalorie în Bucureşti scade. Scoatem practic un intermediar, Elcen-ul. Noi vom elimina orice cost în plus pentru români“, a mai zis Liviu Dragnea.