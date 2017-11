Felix Stroe vrea demiteri la Metrorex, după ce un tren a fost blocat timp de 2 ore, dar se împiedică de C.A.

Un tren de metrou a oprit la aproximativ 200 metri de staţia Eroilor, sensul dinspre Politehnica, în această dimineaţă, călătorii fiind evacuaţi, din cauza unui scurtcircuit. Incidentul a avut loc la ora 5.24, pe firul 1, circulaţia fiind oprită mai bine de două ore.

Potrivit Metrorex, un jgheab de scurgere a infiltraţiilor a căzut din plafon, pe şina a 3-a (responsabilă cu transmiterea tensiunii) şi a produs un scurt circuit. Din acest motiv, a fost scoasă tensiunea de pe şină, trenul care tranzita zona a fost oprit, călătorii din tren fiind evacuaţi de echipele Metrorex, prin staţia Eroilor.

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat că îi demite pe directorul general al Metrorex, Marin Alda, şi pe directorul de exploatare, Liviu Dinu. Potrivit statutului societăţii Metrorex însă, directorul general poate fi demis sau numit doar de Consiliul de Administraţie, conform ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, directorul Metrorex nu poate fi demis de ministrul Transporturilor.

Felix Stroe a invocat probleme manageriale mai vechi şi lipsa de responsabilitate a conducerii companiei.

„Problemele de la metrou nu sunt de azi, de ieri. Vin de mulţi ani. Este o lipsă de responsabilitate, o lipsă de eficienţă managerială. Sunt multe lucruri. Am dispus o anchetă care va începe la ora 8 şi va fi condusa de secretarul de stat Cercel. Cu siguranţă vom constata şi multe alte probleme care au culminat cu incidentul de azi. Bani pentru întreţinere curentă la metrou au fost suficienţi şi vor fi mereu. Este vorba de responsabilitate, de ritmicitatea cu care se execută aceste lucrări. Nu numai pentru ce s-a întâmplat de dimineaţă, ci pentru toate care vin din urmă, am luat decizia de a-i demite pe directorul general şi pe directorul de exploatare. Ideea este un singură: la metrou e nevoie de o disciplină de fier, ca la întreaga cale ferata pe care o voi institui foarte rapid. Toleranţa va fi zero faţă de managerii care nu îşi fac datoria”, a declarat pentru Mediafax Felix Stroe.

De asemenea Ministrul Transporturilor a declarat că în această dimineaţă începe o anchetă la Metrorex, coordonată de un secretar de stat, care va verifica dacă lucrările sunt prevăzute în planuri şi dacă se fac în realitate. „Pe tot lanţul de vinovăţii se vor lua cele mai severe măsuri. Vom verifica dacă aceste lucrări sunt prevăzute în planuri şi dacă se fac cu adevărat. Au fost demişi directorul general al Metrorex, Marin Aldea, şi directorul de exploatare, Liviu Dinu, iar în funcţie de rezultatele anchetei vom lua şi alte măsuri. Dacă va fi cazul, vom sesiza şi organele de urmărire penală", a precizat ministrul Transporturilor.

„Nu ştiu nimic, nu am fost anunţat. Tot ce ştiu este ceea ce a apărut în presă, ca şi dumnevoastră. Aşteptăm să fim contactaţi de domnul ministru”, a declarat directorul de exploatare al Metrorex, Liviu Daniel Dinu.

La rândul său, directorul general Marin Aldea a subliniat că nu a fost informat oficial despre destituirea sa. „Nu vreau să intru într-o polemică cu domnul ministru. Dumnealui fixează nişte termene, unele sunt foarte strânse, noi încercăm. Multe probleme au fost rezolvate. Până acum nu am fost informat că am fost demis”, a spus acesta, prezent la staţia de metrou Eroilor.