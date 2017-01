Iohannis îşi ironizează tehnocrata de la Justiţie: Pruna de pe colţul mesei

La Strasbourg, Klaus Iohannis a declarat – despre amenda cu care ne ameninţă CEDO – că „despre cele 80 de milioane de euro nu poate fi vorba. Aici a făcut cineva un calcul pe colţul mesei şi în niciun caz nu se poate aplica aşa ceva României“.

Or, cifra de 80 de milioane euro pe an, ca amendă aplicată României din cauza condiţiilor inumane din penitenciare, a fost anunţată chiar de fosta ministră a Justiţiei din „Guvernul Lui“, traducătoarea Raluca Prună, într-un interviu acordat Hotnews la 22 iunie 2016.

Prună spunea atunci că Italia a fost deja condamnată la plata a 8 euro pe zi/ deţinut din cauza condiţiilor din închisori şi susţinea că în fiecare din cele 36 de penitenciare din România sunt probleme în ce priveşte spaţiul de minim 4 metri pătraţi de care ar trebui să se bucure un deţinut.

„Riscăm o decizie pilot a CEDO în urma a mii de plângeri cu privire la condiţiile proaste. Suntem într-un proces, Guvernul este într-un proces în care încearcă să convingă CEDO că ia nişte măsuri pentru a repara acest context, puţin, cât se poate. Noi va trebui, cel mai probabil, să plătim celor condamnaţi cu executare într-un penitenciar, o sumă de bani pe zi. În Italia, a fost 8 euro. Am făcut un calcul, eu am avansat o cifră – 80 de milioane, e foarte mică (!) cifra. Deci, s-ar putea să fie mai mult de 80 de milioane de euro pe an, în cazul în care primim o asemenea decizie pilot“, afirma ministra Justiţiei din Guvernul Lui.