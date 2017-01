Dacă discuta cu Coldea şi Kovesi, lua 10 la examen. Judecătoarea Binomului

După înregistrarea explozivă difuzată de Sebastian Ghiţă, judecătoarea Camelia Bogdan a acordat un interviu în exclusivitate pentru Lumeajustitiei.ro, în care afirmă că reacţia lui Traian Basescu este tardivă şi că fostul preşedinte ar fi trebuit să iasă public şi să spună imediat după pronunţarea sentinţei că în cazul lui Voiculescu s-a făcut un „aranjament” de condamnare în dosarul „Telepatia”, nu la 2 ani de la acel moment. „Probabil, însă, atunci lui Băsescu îi convenea, spune Bogdan, iar acum poate nu îi mai convine”.

Camelia Bogdan mai precizează că a dispus confiscarea a 1 milion de euro de la fiica lui Băsescu, notăriţa Ioana Băsescu, pe motiv că aceasta ar fi perfectat o „ilegalitate” în care era implicat soţul acesteia, dosar la care fostul preşedinte face referire în înregistrarea audio.

Pe de alta parte, Bogdan susţine că nu a discutat niciodată cu Traian Băsescu, Florian Coldea sau Laura Kovesi despre dosarul lui Dan Voiculescu.

În acest context, Camelia Bogdan afirmă un lucru stupefiant: că dacă ar fi vorbit cu aceştia, la promovarea în funcţie, primea nota 10, nu 9,42 cât a primit. De unde rezultă şi cine decide promovările în ierarhia profesională din justiţie! „Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva (o discuţie cu Kovesi şi Coldea), probabil aş fi intrat cu 10 la promovare, nu cu 9.42, cea mai mică notă. Şi nu la Secţia a II-a, în condiţiile în care eu doream să acced la Secţia a I-a”, a spus Bogdan.

Reporter: Pe piaţă circulă o informaţie cum că se ştia cu vreo trei zile înainte de pronunţare că Voiculescu o să primească 10 ani…

Camelia Bogdan: Bun, eu dau soluţii cu două cifre în toate dosarele de prejudiciu. E practica mea (!), în dosarele cu peste 10 milioane de euro. Aşa am pronunţat şi în (neinteligibil), am dat 12 ani, atât era maximul posibil, maximul special. Probabil s-au făcut speculaţii având în vedere că eu peste tot am spus că acestea sunt standardele internaţionale avute în vedere, cu pedepse maxime, disuasive, proporţionale cu gravitatea faptei. În dosarul BCR am dispus confiscarea onorariului de 1 milion de euro de la notarul Ioana Băsescu. Şi probabil există o explicaţie, tardivă, după doi ani, a fostului preşedinte…

Reporter: (Declaraţia înregistrată a lui Traian Băsescu) ar fi cumva ca o răzbunare…

Camelia Bogdan: Bineînţeles. Că dacă, totuşi, dorea să spună că s-au făcut aranjamente, spunea imediat după pronunţare, nu după doi ani. Nu?! Poate atunci îi convenea şi acum nu îi mai convine că dispun confiscarea de la toţi cei care perfectează ilegalităţi… Nu am ezitat să confisc şi de la fiica dumnealui, nu numai de la fiica domnului Voiculescu.

Eu eram la Tribunalul Bucureşti când l-au luat pe Mustaţă din complet (29 aprilie 2014, n.r.). Niciodată nu am fost cointeresată, să mă gândesc că vreodată voi judeca acest dosar (dosarul ICA-Voiculescu - n.r.). Dovada a fost că eu m-am înscris la Secţia I penală. Prima mea opţiune a fost Secţia I penală. Eu mi-am dorit foarte mult să merg la Secţia I penală.

Reporter: Dumneavoastră aţi fost repartizată în dosarul ăsta pe 26 iunie 2014, cand eraţi încă la Tribunalul Bucureşti. La CAB aţi început efectiv activitatea pe 1 iulie 2014…

Camelia Bogdan: Ei au stabilit, la Secţia a II-a, au stabilit că dosarul va fi repartizat celor care vor lua la promovare. A fost o întâlnire a judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti înainte să vin eu acolo. S-a greşit acolo, deoarece dosarul trebuia repartizat cum a fost arestat Mustaţă, din punctul meu de vedere. Dar acum nu-i vina mea că am promovat, era dosarul pe rol… Eu am încercat de mai multe ori la promovare.

Trei lucruri trebuie punctate. S-a stabilit între judecători că dosarul va fi luat de cei care vor lua examenul de promovare în funcţiile de execuţie, la nivelul Secţiei, înainte ca noi doi să promovăm (cu referire şi la judecătorul Alexandru Mihai Mihalcea, colegul de complet al Cameliei Bogdan în dosarul ICA - n.r.). Eu m-am înscris la Secţia I penală şi, pentru că am luat media cea mai mică, am fost repartizată la Sectia a II-a penală (judecătorii TMB Camelia Bogdan şi Alexandru Mihai Mihalcea au promovat la CAB cu mediile cele mai mari – 9.425, respectiv 9.525 – dintr-un total de 22 de candidaţi - n.r.).

Niciodată nu am discutat cu domnul Coldea şi cu doamna Kovesi despre examenul de promovare şi nici despre dosarul Voiculescu. Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva probabil aş fi intrat cu 10 la promovare, nu cu 9.42, cea mai mica notă. Şi nu la Secţia a II-a, în condiţiile în care eu doream să acced la Secţia a I-a. În al doilea rând, eu am dat 12 ani şi în dosarul (neinteligibil), cel mai mare caz de corupţie judiciară (…)

Reporter: Dar la Voiculescu nu puteaţi dispune mai mult de 10 ani închisoare?

Camelia Bogdan: Ba da, puteam să dau mai mult de zece ani dacă făceam infracţiunea continuată. Mai aveam un spor pe noul cod penal de până la 3 ani. Puteam să dau chiar şi 10 ani şi 1 zi, ca să stea 5 ani, dar nu m-am gândit. M-am gândit la o pedeapsă simbolică (!). Da, puteam să dau mai mult, fiindcă era infracţiune continuată. Acesta a fost rezultatul deliberarii cu colegul (Alexandru Mihai Mihalcea - n.r.)

Reporter: Pe înregistrare Traian Băsescu ar mai spune aşa: «Bogdan a intrat judecător în dosarul ginerelui. Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Bogdan. Bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!»...

Camelia Bogdan: În dosarul ginerelui am intrat la un singur termen, în care nu a fost audiat procurorul de caz. Deci s-a dat pentru el scoatere, s-a disjuns, deşi se presupusese că el făcuse şantajul. Şi am cerut, în soluţionarea dosarului, audierea procurorului de caz, Remus Jurj.

Remus Jurj Tudoran, marele specialist în spălarea banilor, care audia martorii în camerele secrete ale DIICOT-ului şi îi întreba ce denunţuri au făcut la DNA. Şi am zis că audierea lui ar face inutilă audierea celorlalţi martori. Am complicat un pic dosarul, dar ce e mai important – am dispus confiscarea a 1 milion de euro în BCR”.

Recunosc, aşa e!

Traian Băsescu a reacţionat astăzi la înregistrea difuzată marţi seara de România TV, în care făcea acuzaţii grave la adresa justiţiei din România, susţinând că statul român este un „stat mafiot”.

Fostul preşedinte a postat pe Facebook un mesaj în care precizează mai multe detalii despre declaraţiile sale, apărute în înregistrarea lui Sebastian Ghiţă.

„Am luat notă de înregistratile apărute în mass media în serialul “Ghiţă face dreptate”. Cu privire la aceste înregistrări, fac următoarele precizări:

1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016;

2. Recunosc înregistrările ca fiind reale;

3. Autorul a procedat la editarea înregistrărilor, ceea ce este de natură a crea unele confunzii;

4. Nu m-am întâlnit niciodată cu judecătoarea Camelia Bogdan şi, implicit, nici nu am discutat cu domnia sa dosarul Voiculescu;

5. Afirmaţiile mele sunt legate de informaţii primite de la structurile specializate şi nu de la procurori sau judecători, cu care nu am discutat niciodată dosarul ICA ( Voiculescu);

6. Încă înainte de terminarea mandatului şi, în mod deosebit, după terminarea acestuia, am vorbit frecvent în spaţiul public, dar şi în întâlniri private, exemplificând ceea ce eu consideram a fi abuzuri cu elemente din dosare pe care le cunoşteam.

În acelaşi timp, am vorbit, ori de câte ori am avut ocazia, despre nevoia punerii sub control real de către Parlament a activităţii serviciilor de informaţii, şi, în mod deosebit, a SRI”, a scris Traian Băsescu pe contul său de Facebook.