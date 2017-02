Justiţia şi Zdreanţa generală

Traian Băsescu a declarat că procurorul-zdreanţă Mircea Negulescu (foto) n-ar putea avea comportamentul scandalos care a ajuns în spaţiul public fără a se şti susţinut de Laura Codruţa Kovesi.

„Dacă inspecţia judiciară îşi face treaba cu toate înregistrările (difuzate de mai multe televiziuni), acest procuror nu poate rămâne în sistem. Nu ştiu cât de bun profesionist e, dar imoral e cu siguranţă. În mod categoric e bine sprijinit acest Negulescu, poate doar de doamna Kovesi“, a spus Băsescu la România TV. El a continuat, apoi, să critice stilul de lucru al instituţiilor de forţă.

„E greşit când la finalul comunicatelor se spune «cu ajutorul SRI». Ajunge în spaţiul public întrebarea «a făcut sau nu SRI urmărirea penală?». Ei trebuie să îşi facă treaba tăcut şi să trimită informaţii mai departe. Foarte multe lucruri depind de calitatea umană a celor care au soarta unor oameni în mână. Nici în DNA, nici în DIICOT sau în Parchete nu avem nemţi. Şi acolo e corupţie ca peste tot. Marea problemă e calitatea oamenilor.

Putem spune «Zdreanţă generală» după mintea unui procuror de Ploieşti. Procurori de proastă calitate sunt destui, vor să îşi spună scalpuri de politicieni şi oameni de afaceri la cingătoare. Iau o informare de la SRI, aleg unul-doi ca să fie denunţători, chiar şi mincinoşi, şi după nota SRI fac un rechizitoriu. Justiţia mai are un mare risc. Judecătorii nu sunt protejaţi de procurori. Să găsim o formulă de protejare a judecătorilor de abuzul procurorilor. Foarte mulţi judecători au înghiţit dosare prost făcute şi au mers cu ele mai departe. Am văzut cum le mermeleşte inspecţia judiciară acum. Inspecţia judiciară trebuie să fie independentă de CSM. Nu funcţionează ca inspecţie judiciară şi nu am încredere în ei“, a mai spus Băsescu.