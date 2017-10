Lansare cu politicieni la Ford Craiova

Preşedintele României Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ambasadorul SUA Hans Klemm şi alte personalităţi politice naţionale şi locale au participat, la Craiova, la lansarea noului model Ford EcoSport.

Fabrica Ford din Craiova a început, marţi, asambarea noului SUV EcoSport pentru a cărui fabricare compania a la Craiova 200 de milioane de euro şi va mai angaja încă 1.700 persoane.

Fabrica din Craiova va fi singura unitate Ford unde se va produce modelul EcoSport pentru Europa, cu excepţia Rusiei. În total, fabrica va livra SUV-ul pe 56 de pieţe de pe patru continente, din Marea Britanie, până în Noua Caledonie, Turkmenistan şi Africa de Sud. Alături de noul EcoSport, la Ford Craiova va continua producţia motorului Ford 1.0 EcoBoost, câştigător al titlului „Motorul Internaţional al Anului“ timp de patru ani la rând.

„Prin lansarea noului model Ford, industria auto din România îşi creează o reputaţie tot mai puternică pe piaţa auto europeană. Aceste performanţe trebuie consolidate în continuare, prin asemenea proiecte de investiţii ambiţioase, prin profesionalism şi competitivitate. România are un potenţial economic deosebit, fapt confirmat deja de Ford şi de mulţi alţi investitori importanţi. Îmi exprim speranţa că modelul Ford EcoSport va deveni o nouă poveste de succes a companiei Ford şi a industriei auto româneşti”, a declarat preşedintele României Klaus Iohannis.

De asemenea preşedintele a declarat că infrastructura de transport trebuie să fie prioritatea zero a oricărui Guvern. El a arătat că înainte de a participa la lansarea noului model Ford EcoSport a discutat cu reprezentanţii Guvernului participanţi la eveniment, între care şi premierul Mihai Tudose, despre acest subiect. „În discuţiile pe care le-am avut am atins aceste subiecte şi am primit toate promisiunile necesare”, a arătat Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut un drivetest cu noua maşină, declarându-se mulţumit de comportamentul acesteia pe circuit.

În cadrul aceluiaşi eveniment, premierul Mihai Tudose a declarat, că, în ceea ce priveşte infrastructura „care leagă Craiova de restul lumii”, România nu mai este la nivel de promisiuni.

„Astăzi putem să spunem că, în ceea ce priveşte infrastructura care leagă Craiova de restul lumii, nu mai suntem la nivel de promisiuni, (...) suntem în grafic. (...) Sunt lucrări de infrastructură care sunt în procedură de licitare, de atribuire. Au început să se întâmple lucruri şi pe această zonă. A fost un angajament al României. România înţelege să-şi respecte angajamentele”, a spus Tudose.

De asemenea, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a afirmat că investiţia de 200 de milioane de euro făcută de grupul Ford pentru producţia în fabrica de la Craiova a modelului EcoSport „demonstrează încrederea acestei companii în România şi forţa de muncă” din ţara noastră.

El a ţinut să sublinieze faptul că Ford este cunoscută ca fiind una din cele mai etice companii din lume, prin grija sa faţă de angajaţi, şi datorită acestei companii, în care tatăl său a lucrat timp de 40 de ani, familia sa a putut trăi visul american.