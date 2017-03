Legenda cocotierilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat astăzi că nu are nici afaceri şi nici proprietăţi în Brazilia, asta fiind o legendă care circulă de foarte mulţi ani.

„Dacă dvs sau alţii îmi găsiţi acolo proprietăţi, vă promit că le donez. Eu merg în Brazilia de 11 ani şi îi anunţ pe toţi cei care sunt preocupaţi de asta că o să mai merg, aşa cum am mers şi în alte locuri din lume. Am stat în Brazilia în foarte multe locuri, Brazilia e o ţară mare. Nu am făcut nimic ilegal. Din câte ştiu, am avut şi încă am dreptul să circul liber în această lume. Nu cunosc strada Cocotierilor“, a spus Dragnea, întrebat dacă a stat în Brazilia la o anume pensiune de pe strada Cocotierilor. Dezvăluiri despre afacerile lui Dragnea în Brazilia au fost făcute astăzi de jurnaliştii Rise Project.

Jurnaliştii RISE Project au investigat modul în care Liviu Dragnea şi-a construit cariera politică şi puterea economică, descoperind că influenţa sa de necontestat a fost posibilă datorită unui cerc restrâns de oameni de încredere, având relaţii chiar şi în Brazilia. Un prim personaj-cheie în acest caz este Mugurel Gheorghias, „Melcul“, un fost coleg de facultate şi coleg de trupă rock al şefului PSD şi acţionar al firmei Tel Drum. El a înfiinţat, în Brazilia, o firmă pentru investiţii în domeniul hotelier, restaurante şi alte imobiliare. Acesta a introdus în statul sud-american, de cel puţin şase ori, în perioada 2010 – 2011, sume de bani descrise drept „investiţii directe din România“.

Un alt interpus al lui Liviu Dragnea a fost şi Costel Comana, milionarul care s-a sinucis în 2015. Acesta a înfiinţat alte două firme pe malul Atlanticului, cu ajutorul unui localnic care apare şi în firma lui Gheorghiaş. Potrivit acestuia, românii îşi petreceau vacanţele în Brazilia, fapt pe care îl confirmă şi fostul edil al Constanţei, Radu Mazăre, citat de Gândul în 2010, imediat după întoarcerea din vacanţă, de la Fortaleza. Contactat de RISE, Radu Mazăre a spus că s-a întâlnit totuşi o dată cu Dragnea în Fortaleza, la un restaurant: „Mai erau şi alte persoane de gen feminin. (...) Am vorbit doar de fete şi politică. Eu şi de sport“. Mazăre a spus că nu-şi aduce aminte anul în care s-au întâlnit şi că nu-l cunoaşte pe Costel Comana.