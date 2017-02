Liviu Antonesei este consternat de atitudinea lui Iohannis: nu sunt românul tău!

Aflat la Malta, Klaus Iohannis a făcut o declaraţie care i-a nemulţumit pe foarte mulţi români, declarând jurnaliştilor că „românii MEI sunt în stradă. Am încredere în oamenii mei”.

Scriitorul Liviu Antonesei consideră că această declaraţie jigneşte sute de mii de protestatari din aceste zile. „Nu, Domnule Iohannis, eu nu sînt un român de-al Dumneavoastră. Nu am ieşit în stradă ca să apăr fundul Doamnei Kovesi de atacurile lui Sebi şi ale tonomatelor şi de limbile fanilor Domniei Sale, nici ca să vă ridic Dumneavoastră popularitatea în cădere liberă până la tîmpenia lui Dragnea şi a guvernului său, care poartă abuziv numele Grindeanu. Nu, Domnule Preşedinte, nu pentru asta am ieşit. Am ieşit pentru apărarea unei instituţii, Justiţia, de atacurile demente ale unor pîrnăiaşi şi potenţial pîrnăiaşi şi a unei idei, a unei valori a societăţilor moderne, independenţa acesteia. Faceţi un sondaj printre protestatari şi constataţi cîţi sînt «ai dumneavoastră» şi cîţi sînt persoane autonome şi responsabile, care au ieşit în stradă să apere acelaşi lucru. După sondare, veţi constata că i-aţi jignit pe cei mai mulţi dintre ei.

Întîmplător, acum, poziţiile noastre coincid în chestiunea ordonanţelor, dar ele sînt divergente într-o mulţime de alte chestiuni privind Justiţia. De pildă, sînt mai mult de doi ani de cînd exercitaţi funcţia prezidenţială, dar şi pe cea de preşedinte al CSAT. În toată această perioadă nu aţi găsit timp să aboliţi decizia băsesciană care lega contra naturii DNA de SRI. Cum acum vreun an, aţi încercat să strecuraţi, ca nişte proiecte fără autor declarat!, legile Big Brother, am toate motivele să mă întreb dacă Dumneavoastră controlaţi SRI sau instituţia vă controlează pe Dumneavoastră. Nu mai reiau toată lista reproşurilor, am făcut asta acum un an şi ceva cînd am refuzat amabila Dumneavoastră invitaţie la un ceai la Cotroceni.

Nu, Domnule Preşedinte, nu sînt «omul Dumneavoastră» şi dacă mai folosiţi vreodată formule din acestea, vă rog să adăugaţi, «cu excepţia lui Liviu Antonesei», care vă salută cu respectul cuvenit înaltei demnităţi şi cu destulă consternare!”, a scris Liviu Antonesei pe blog.