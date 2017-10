Manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri încep la Iaşi

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că debutul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri va avea loc la Iaşi.

"Având în vedere importanţa istorică a judeţului nostru, am avut în vedere ca evenimentele care vor marca Centenarul Marii Uniri să debuteze de la Iaşi. Este adevărat că putea să înceapă de la Bucureşti sau Alba Iulia, cereri sunt şi de la Bacău şi de la Focşani, dar Iaşiul a adus un aport foarte mare pentru Marea Unire. Având şi un raport de activităţi foarte bun, Executivul a hotărât ca debutul Centenarului să fie de la Iaşi", a declarat Maricel Popa.

Potrivit acestuia, manifestările dedicate Centenarului vor începe cu o şedinţă de Guvern, eveniment care se va desfăşura în sediul Bibliotecii Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi. O şedinţă simbolică de Parlament se va desfăşura la Teatrul Naţional, aceeaşi locaţie în care, în 1916, regele Ferdinand a deschis lucrările Parlamentului mutat la Iaşi.

Tot în cadrul programului Centenar va fi reiterat un scurt traseu feroviar între Gara Ciurea şi Gara Iaşi, pentru comemorarea celor peste 1.000 de morţi din accidentul feroviar produs în iarna anului 1916 din cauza supraaglomerării generate de numărul de refugiaţi din zonele ocupate, accident considerat drept cea mai mare catastrofă din România. Cu acest prilej, în zona unde acum 100 de ani a avut loc această tragedie vor fi plantaţi 1.000 de stejari şi tei, în memoria celor decedaţi.

Printre activităţile care vor fi organizate de Consiliul Judeţean Iaşi va fi şi o activitate simbolică a "Marii Adunări", eveniment în cadrul căruia vor fi aduse laolaltă toate porturile tradiţionale de pe teritoriul României.

Din cadrul manifestărilor nu va lipsi ceremonialul de prezentare şi defilare a drapelelor de luptă ale Regimentului 15 Războieni, care în prezent poartă denumirea de Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt, care în 1917 a luptat pentru eliberarea capitalei. Un ceremonial religios va fi oficiat de Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. De asemenea, în data de 24 noiembrie va fi organizat Balul Centenarului, eveniment la care este aşteptată participarea preşedintelui României şi a altor 600 de invitaţi.

"Manifestările se vor încheia cu Balul Centenarului, care vreau să se permanentizeze în fiecare an. Proiectul a presupus o muncă de peste două luni. Am cerut iniţiative şi părerea instituţiilor de cultură abilitate, în septembrie am avut o comisie formată din consilieri de la toate partidele. De la Primărie nu am primit nicio iniţiativă în cadrul acestor manifestări. Au spus că au creat propriul lor Departament Centenar", a afirmat Marcel Popa.

Conform declaraţiilor acestuia, contribuţia financiară a Guvernului României la desfăşurarea evenimentelor de la Iaşi este de 5,9 milioane de lei. Banii provin din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.