Ministrul Cuc va trimite Corpul de Control la ROMATSA

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, astăzi, în urma negocierilor cu reprezentanţii controlorilor de trafic aerian că nu se pune problema ca societatea să intre în faliment şi că va trimite Corupul de Control să efectueze un control mai „amplu”, potrivit Mediafax.

„S-a lansat o idee care aş spune că este un pic falsă. Sub nici o formă, ca ministru, să se întâmple acest lucru cu o companie din subordinea Ministerului. Am discutat planul de performanţă şi modificarea ordonanţei de guvern 46. Ţinând cont că e vorba de nişte modificări de amploare, care presupun o perioadă de timp, am convenit să stabilim un calendar pe care să îl implementăm în perioada următoare”, a spus Răzvan Cuc. El a continuat: „Din câte înţeleg de la sindicalişti, problemele legate de planul de performanţă erau cunoscute de factorii de decizie guvernamentali, inclusiv în cursul anului trecut. În cursul săptămânii trecute, noi am trimis la Comisia Europeană scrisoarea pentru redeschiderea planului de performanţă, astfel încât toate costurile şi toate modificările care apar în acest plan să fi luate în calcul pentru elaborarea unui buget echilibrat al ROMATSA”.

Ministrul Transporturilor s-a declarat „convins” că greva controlorilor de trafic aerian – anunţată pentru marţi dimineaţa, la ora 9.00 – va dura „destul de puţin”. „Sub nicio formă nu sunt probleme pe partea de siguranţă aeronautică. Domnul director de la autoritatea aeronautică a efectuat un audit vineri şi m-a informat că nu există nicio neconformitate pe partea de siguranţă. Aceste lucruri puteau fi rezolvate încă din 2016, fiind aduse la cunostinţa miniştrilor din acea perioadă”.

În legătură cu vizita liderului sindical Gabriel Tudorache din cursul lunii ianuarie, ministrul Transporturilor a precizat: „Acest lucru s-a datorat în urma unui control inopinat pe care l-am efectuat la ROMATSA într-o noapte şi am avut anumite lucruri de clarificat cu dânsul şi cu managementul la problemele găsite. Intenţionez, pentru o clarificare a tuturor problemelor apărute în mass-media, să trimit şi Corpul de Control să efectueze cu control mai amplu la ROMATSA. Eu cred că ar fi trebuit să se ocupe fostul Guvern de problema asta şi să nu ajungem cu ea în acest moment”.