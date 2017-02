Ministrul Gavrilescu, audiat în dosarul OUG 13

Graţiela Gavrilescu, ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, a fost audiată, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Potrivit unor surse, ministrul Gavrilescu are calitatea de martor în celebrul dosar OUG 13.

Graţiela Gavrilescu a ieşit de la audieri după aproximativ două ore, dar, la fel ca la intrare, nu a dorit să facă declaraţii presei.

„Ce am avut de declarat, am declarat. E o procedură în curs. Eu nu am nicio problemă“, a spus ministrul, la ieşirea de la DNA.

În acelaşi dosar au mai fost audiaţi la DNA, procurorul Constantin Sima, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de martor în dosar, dar şi Oana Hăineală, procuror şi fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei, tot în calitate de martor.

Procurorii DNA au deschis o anchetă ca urmare a unei sesizări primite după adoptarea OUG 13. DNA a cerut documente Ministerului Justiţiei privind persoanele care au lucrat la redactarea proiectelor.

Ordonanţa de urgenţă 13 a fost abrogată prin OUG 14 emisă de acelaşi Guvern Grindeanu.

În prezent, OUG 13 se află în comisiile parlamentare urmând calea procedurală în timp ce OUG 14, care o abrogă, a fost adoptată de Senat, urmând să fie dezbătută în Comisia Juridică şi ulterior în plenul Camerei Deputaţilor.