Mircea Dinescu a scris un mic roman la PÎCCJ

Scriitorul Mircea Dinescu a fost audiat, astăzi, timp de patru ore, de magistraţii Parchetului instanţei supreme, în dosarul Revoluţiei.

La ieşire, Dinescu a declarat că a scris „un mic roman“ şi că speră ca, din declaraţiile sale, să se lămurească lumea despre ce s-a întâmplat în decembrie 1989. „Ani de zile, de fapt, s-au făcut comisiile astea de băbătii să se îngroape chestia. Nu au venit procurorii să întrebe «stai, domne, ce s-a întâmplat atunci?». Trăiau atunci şi Stănculescu, şi Guşe, şi încă zeci de inşi care au omorât oameni“, a spus Mircea Dinescu, după audiere.

El a susţinut că, până acum, cărţile despre decembrie 1989 au fost scrise de „băieţi manipulaţi de Securitate“, arătând că ancheta ar trebui totuşi, încheiată.

„E târziu, dar, cum spunea cineva, e bine să vedem doar partea plină a paharului. Nu, e bine că, până la urmă, din aceaste declaraţii se mai dumireşte lumea, fiindcă până acum exclusiv cărţile despre decembrie 1989 au fost scoase de băieţi manipulaţi de Securitate sau sponsorizaţi, dintre care unii erau informatori ai Securităţii, nişte găinari şi s-a dat imaginea că poporul român nu a fost capabil să facă o revoltă populară, a trebuit să vină KGB-ul să îi înţepe în cur în Piaţă cu steagul şi cu un cui şi să ţipe şi aşa s-a declanşat revolta în România, datorită unei dureri în popou pricinuită de agenţi KGB“, a spus Dinescu.

Întrebat câte pagini a avut declaraţia pe care a dat-o, Mircea Dinescu a răspuns: „Un mic roman. Am semnat şi am plecat“.

El a spus că „poate ar trebui judecaţi cei care nu lăsat România să arate cum trebuie“. „După 25 de ani de capitalism trebuia să avem o agricultură nemaipomenită“, a conchis Dinescu.

Scriitorul a adăugat că „era normal să vină după Ceasuşescu eşalonul doi al Partidului Comunist care avea în mână pârghiile puterii“. „Mie mi s-a părut că s-a întâmplat o minune pe 22 decembrie. De pe 17 martie eu eram arestat la domiciliu, păzit de şase securişti. Pe 22 decembrie m-am trezit că au fugit securiştii de la poartă şi că sunt liber. Am ieşit în stradă, m-a luat mulţimea, m-a pus pe un TAB şi m-a dus la Televiziune, unde am anunţat că Ceauşescu a fugit. Când eu am anunţat că dictatorul a fugit, la Constanţa nu era nimeni pe stradă, era şedinţă de partid la Comitetul Judeţean, totul era sub control. În timpul şedinţei s-a auzit la radio că dictatorul a fugit şi primul secretar a întrebat cine a dat pe Europa Liberă? Un funcţionar i-a spus că e pe Radio România şi atunci au dat drumul la televizor şi ne-au văzut pe mine şi pe Caramitru spunând că dictatorul a fugit. Au zburat toţi ca vrăbiile. Importanţa noastră a fost că am anunţat lumea să iasă în stradă că, dacă nu ieşea, nea Nicu nu se ştie ce făcea“, a mai spus Dinescu, la ieşirea de la audieri.