Natalitate sau inechitate?

După schimbarea modalităţii de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, un procent de numai 0,17% din totalul celor 142.990 beneficiari ai acestei indemnizaţiei pentru creşterea copilului, adică 242 persoane, consumă o treime din tot bugetul alocat.

De asemenea, există indemnizaţii care ajung la echivalentul în lei a 35.000 euro. Cu toate aceste inadvertenţe, ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat că nu se pune problema ca Guvernul să taie sau să plafoneze indemnizaţiile pentru creşterea copilului.

„Parlamentul, care a adoptat această legislaţie, este singurul for care în mod normal este cel care ar trebui să se uite şi să vadă care sunt aceste consecinţe. Guvernul nu o să lanseze ordonanţe care să corecteze Parlamentul, ci tot ceea ce ne propunem este ca să ne uităm exact să vedem cum au fost făcute estimările în Parlament iniţial şi să vedem foarte clar ce se impune să se facă de către Parlament, forul care a şi iniţiat această măsură. (...) Forul legitim care are posibilitatea de a schimba aceste lucruri este Parlamentul. Forul care a emis-o trebuie să o şi remedieze, dacă e ceva de remediat”, a declarat ministrul Muncii, Dragoş Pâslaru, la Digi 24.

Ministerul Muncii a avertizat că impactul bugetar pentru plata drepturilor aferente lunii iulie a fost de 70 milioane lei, cu 20 milioane lei mai mult faţă de estimarea iniţială.

Topul indemnizaţiilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului este condus de un părinte din Sibiu, cu venituri lunare de 187.158 lei şi o indemnizaţie de 159.084 lei, venit realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă.

Locul secund este ocupat de o mamă din Bucureşti, cu venit de 110.786 lei şi indemnizaţie de 94.168 lei, din acelaşi tip de activitate, iar pe locul trei este un părinte din Constanţa, cu venituri de 87.874 lei şi indemnizaţie lunară de 74.693 lei.

Ministrul Muncii a declarat, însă, că există resurse bugetare pentru plata indemnizaţiilor pentru mame până la finalul anului 2016, sugerând unele posibile modificări ale legii privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

„Nu este vorba de a critica că cei care au venituri mari şi contribuie la bugetul ţării nu ar trebui să aibă şi beneficii. Dar, indemnizaţia pentru mame este noncontributivă şi se poate aplica pe baza veniturilor din anul precedent, inclusiv pentru PFA-uri care nu au contribuţiile pe care le are un angajat cu contract de munca. Tot ce am vrut sa scot in evidenta a fost sa arat care este distributia, sa scot in evidenta faptul ca poate trebuie sa avem o dezbatere publica si scopul a fost deja atins. Parlamentul este forul care a initiat aceasta lege, Parlamentul este cel care va decide daca este nevoie sa mai faca sa nu vreo modificare.

As sugera ca ar trebui sa ne uitam si in legislatiile altor tari si sa vedem cum au facut si altii aceasta masura. Este adevarat ca in Romania eram pe o panta abrupta de descrestere a natalitatii si era clar ca aveam nevoie de o lege pro natalitate. Mi se pare ca este nevoie de stimularea natalitatii, inclusiv de a avea niste alocatii la nivel superior fata de trecut, dar de aici si pana a avea mesaje de panică, cum ca nu mai platim indemnizatiile, este un drum lung”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

De la 1 iulie, data la care Guvernul a implementat, la propunerea Parlamentului, actul normativ prin care a fost majorat la 85% cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului (ICC), la agenţia naţională şi la agenţiile teritoriale de plăţi şi inspecţie socială au fost depuse 142.990 dosare (129.226 femei şi 13.764 bărbaţi).

De la acea dată, cuantumul mediu al ICC este de 1.404 lei pe lună, limita minimă fiind de 1.063 lei, reprezentând 85% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, de 1.250 lei.

„După numai o lună de aplicare a măsurii adoptate în prima parte a anului de către Parlament, se înregistrează deja un dezechilibru în distribuirea echitabilă a resurselor bugetare alocate pentru plata ICC, iar această situaţie trebuie dezbătută public în următoarea perioadă”, consideră reprezentanţii ministerului.