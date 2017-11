Nou preşedinte la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Laurenţiu Mihai, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), a fost numit preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi membru al consiliului de administraţie de către premierul Mihai Tudose, printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial, informează Ziarul Financiar.

De la 1 septembrie când fostul şef al CNAS, Marian Burcea, a fost demis ca urmare a reţinerii sale de către DNA în dosarul privind decontările ilegale a îngrijirilor medicale la domiciliu, funcţia de preşedinte al CNAS a fost asigurată interimar de Răzvan Vulcănescu.

Laurenţiu Mihai, propunerea ministrului Sănătăţii Florian Bodog pentru conducerea Casei, a ocupat funcţia de director executiv al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), o organizaţie care reuneşte mai multe companii farmaceutice printre care Alvogen, Gedeon Richter, Infomed Fluids, Mylan, Teva.

Potrivit site-ului APMGR, Laurenţiu Mihai este doctor în sănătate publică (specializat în medicina de familie), şi are experienţă în management sanitar, ocupând funcţia de director executiv al APMGR din mai 2011.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are un buget mai mare de la an la an, ajungând în 2017 la 28,8 miliarde de lei, un avans de circa 15% faţă de 2016. Doar anul acesta, la nivel de buget total al veniturilor, CNAS a raportat 11,4 mld. lei în perioada ianuarie-mai 2017, faţă de 9,6 mld. lei în aceeaşi perioadă din 2016, un avans de 18%, acestea fiind cele mai recente date publicate pe site-ul CNAS.