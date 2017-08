Nou şef al Statului Major al Forţelor Terestre

Ministrul Apărării Naţionale a anunţat, astăzi, noile numiri la conducerea Armatei Române, după ce, de la începutul anului, 1288 de cadre militare au ieşit la pensie. De la 1 iulie, 155 de cadre au trecut în rezervă, potrivit Mediafax.

Precizările au fost făcute în contextul ceremoniei de predare-primire a funcţiei de şef al Statului Major al Forţelor Terestre. Ovidiu Uifăleanu este noul şef al SMFT, după ce Marius Harabagiu a trecut în rezervă.

Potrivit Gazeta de Bistriţa, Uifăleanu are un impresionant CV în cariera militară. A absolvit Liceul Militar „Mihai Viteazul”, după care a urmat Şcoala militară de ofiţeri activi de tancuri şi auto „Mihai Viteazul” Piteşti, Academia de Înalte Studii Militare şi cursul postuniversitar de Operaţii în Sprijinul Păcii.

Pe lângă studiile efectuate în ţară a absolvit cursul de politică şi concepte NATO în Germania, cursul privind legislaţia conflictelor armate în Turcia şi colegiul de război al trupelor de uscat din SUA.

În 2003 a participat la misiunea NATO din Bosnia-Hertegovina.

Ovidiu Uifăleanu a fost numit, în anul 2006, comandant al Batalionului 812 Infanterie „Şoimii Carpaţilor” cu care a participat la misiunea ISAF din Afganistan, în anul 2007.

În anul 2014, a fost înaintat în gradul de general de brigadă de către preşedintele de atunci, Traian Băsescu.

În septembrie 2015, generalul de brigadă Ovidiu Uifăleanu a fost numit la comanda Comandamentului Multinaţional de Diviziei Sud-Est.

Noi şefi ai Armatei

„Armata Română are resurse umane de calitate şi putem să acoperim toate plecările din sistem. Din datele pe care le am, vor mai fi câteva plecări, pe care le vom acoperi imediat”, a spus ministrul Ţuţuianu cu prilejul ceremoniei de predare-primire a funcţiei de şef al Statului Major al Forţelor Terestre. „Am emis trei ordine, joi seară, prin care am completat structurile de conducere de la nivelul cel mai înalt al Armatei, ca rezultat al ieşirii din activitate şi trecerii în rezervă a mai multor generali”, a afirmat Ţuţuianu.

Astfel, noii şefi ai Armatei numiţi de ministrul Apărării sunt:

- generalul de brigadă inginer Incicaş Teodor, şef al Direcţiei audit intern, pentru funcţia de locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major General;

- generalul de brigadă inginer Loţan Valeriu Ionel, locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major din Statul Major al Forţelor Terestre, a devenit locţiitor al şefului departamentului pentru armament;

- colonelul Berdilă Ilie Iulian, comandant al Brigăzii 81 mecanizate general 'Grigore Bălan' din Divizia 4 Infanterie Gemina a Statului Major al Forţelor Terestre va avea funcţia de şef al direcţiei planificare strategică din Statul Major General;

- colonelul Popescu Petre Eugen Anton, locţiitor al comandantului la Centrul Naţional Militar de comandă din Statul Major General (SMG), pentru funcţia de locţiitor al şefului direcţiei operaţii din Statul Major General;

- colonelul Daniliuc Mihai Iulian, locţiitor al şefului Direcţiei operaţii din Statul Major General, va fi şeful Direcţiei operaţii din SMG;

- colonelul inginer Maria Zamfirescu Nicolae, locţiitor al şefului Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei din SMG, va prelua conducerea acestei direcţii;

- colonelul inginer Negrea Ioan Constantin, locţiitor al şefului Direcţiei logistică din SMG, va conduce Direcţia logistică;

- comandorul Spiridonescu Ion George va fi şef al Direcţiei personal şi mobilizare din SMG, unde era locţiitor;

- colonelul Vasiliu Vasile Adrian, şef Serviciu mobilizare, recrutare şi selecţie la Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, pentru funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei pentru personal şi mobilizare din Statul Major General;

- generalul de brigadă Becheru Marin Valentin, şeful Direcţiei comunicare şi tehnologia informaţiei, pentru funcţia de comandant al Comandamentului comunicaţiilor informatice;

- generalul de brigadă Petrescu Luca Daniel, comandantul Brigăzii multinaţionale din Divizia 2 infanterie Getica a Statului Major al Forţelor Terestre, pentru funcţia de comandant al comandamentului multinaţional de divizie sud-est din Statul Major al Forţelor Terestre;

- generalul de flotilă aeriană Toader Dumitru Vasile, locţiitor al comandantului comandamentului forţelor întrunite general Ioan Emanuil Florescu din Statul Major General, pentru funcţia de locţiitor pentru operaţii şi intrucţie a şefului SMG;

- generalul de brigadă Vlad Constantin Gheorghiţă, comandant al centrului naţional de instruire întrunită Getica din Statul Major al Forţelor Terestre, pentru funcţia de comandant al Diviziei 2 infanterie Getica din Statul Major al Forţelor Terestre;

- colonelul Gologan Vasile Mircea, locţiitor al şefului Direcţiei planificare strategică din Statul Major General, pentru funcţia de comandant al Brigăzii 81 mecanizată general Grigore Bălan din Divizia 4 infanterie Gemina a Statului Major al Forţelor Terestre;

- colonelul Mazilu Gheorghe Liviu Marian, şef al serviciului coordonare structuri subordonate nemijlocit Statului Major General, pentru funcţia de locţiitor pentru resurse al şefului Statului Major al Forţelor Terestre;

- colonelul Ticulescu Ion Ionică Cătălin, comandant al unităţii de integrare a forţelor NATO din statul Major al Forţelor Terestre, pentru funcţia de comandant al centrului naţional de instruire întrunită Getica din Statul Major al Forţelor Terestre;

- comandorul Bogdan Gheorghe Gheorghe Cristian, şef Serviciu strategie şi planificare strategică la direcţia planificare strategică a Statului Major General, pentru funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei planificare strategică la acelaşi Stat Major;

- colonelul Dan Vasile Cristian Daniel, locţiitor al comandantului Brigăzii multinaţionale din divizia 2 infanterie Getica a Statului Major al Forţelor Terestre, pentru funcţia de comandant al acestei brigăzi;

- colonelul inginer Mocanu Neculai Leonard, şef serviciu secretariat la Statul Major General, pentru funcţia de director adjunct la acelaşi Stat Major;

- colonelul Postu Neculai Corneliu, director adjunct la Statul Major General, pentru funcţia de director al aceluiaşi Stat Major.