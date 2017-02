Olanda n-are abuzul în serviciu, dar se pricepe. Consultanţă pentru OUG

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu ambasadorul Olandei, cu care a discutat despre criza din România. Diplomatul a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea Tv, că i-a recomandat lui Dragnea să ceară expertiză internaţională în cazul ordonanţelor de urgenţă.

„Am avut o întâlnire în care am discutat despre ultimele evoluţii. Dacă mă întrebaţi care a fost mesajul cheie, pot să vă spun că i-am transmis dlui Dragnea că, în mod clar, UE are de câştigat dacă România este stabilă. Asta înseamnă că este nevoie de stabilitate politică şi predictibilitate legală. Fac un apel către toate instituţiile şi către toţi actorii politici să încerce să atingă acest scop. Mai ales acum, când Europa are nevoie de unitate şi stabilitate mai mult ca niciodată. Pentru partenerii europeni este important să ştie că instituţiile democratice funcţionează corespunzător în România, în acord cu statul de drept şi cu procedurile democratice”, a declarat Stella Ronner-Grubacic (foto).

„În opinia mea, expertiza internaţională poate ajuta instituţiile relevante ale statului pentru a le reda oamenilor încrederea. Lucru care, cred eu, este cel mai urgent”, a mai spus ambasadorul

Olanda este unul dintre cele şase state care au făcut, săptămâna trecută, gestul rar de a semna o declaraţie comună prin care Guvernul Grindeanu era atenţionat că Ordonanţa de Urgenţă 13 dăunează relaţiilor României cu partenerii săi.