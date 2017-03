Pe ce a dat Dragnea 4,9 milioane lei

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a vorbit astăzi despre presupusele afaceri din Brazilia.

„N-am avut şi nu am nicio afacere în Brazilia, n-am avut şi nu am nicio afacere în nicio altă ţară. Tot ceea ce am avut şi am este trecut, de 20 de ani, în toate declaraţiile mele de avere“, a precizat Liviu Dragnea, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

El a adăugat, cu privire la suma de 4,9 milioane de lei obţinută din vânzarea de imobile, că nu a fost nimic ascuns, fiind proprietăţi acumulate în perioada 1990-2007.

„A mai fost o întrebare despre 4,9 milioane de lei obţinute din vânzarea unor imobile. Sunt vândute prin acte notariale, sunt trecute în toate declaraţiile mele de avere, nu a fost nimic făcut ascuns, sunt nişte imobile vândute pentru care am încasat banii respectivi. Sunt proprietăţi pe care le-am acumulat în toată perioada din ‘90 până în 2007 când am început această vânzare“, a spus Liviu Dragnea, adăugând că o parte din bani i-a folosit pentru construcţia casei din Alexandria, iar o altă parte i-a utilizat în alte scopuri.

Întrebat dacă se aşteaptă ca DNA să se autosesizeze în urma afirmaţiei sale cu privire la milionul de euro pe care l-ar fi cheltuit pe cocotieri, Liviu Dragnea a răspuns: „Eu nu am cheltuit niciun milion pe cocotieri. Dacă se fac dosare penale pe glume intrăm într-o nouă etapă în România“.