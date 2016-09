Pe urmele Mariei Tereza

Vicepremierul Vasile Dîncu apreciază că stadiul actual de contractare pentru realizarea cadastrului este de aproape 70%, după ce primele contracte de finanţare între oficiile judeţene de cadastru şi primării au fost semnate în luna august.

„Nu putem concepe planuri viabile de dezvoltare, mai ales în zonele rurale, care au cea mai mare nevoie să se dezvolte, fără un inventar actualizat al proprietăţilor şi proprietarilor. Sistemul a fost perfecţionat în acest an – am iniţiat o serie de modificări legislative, am făcut posibilă angajarea specialiştilor necesari, am explicat la fiecare întâlnire cu primarii în ce fel pot sprijini acest program“, a scris Dîncu, miercuri, pe Facebook. În Transilvania, sistemul juridic de evidenţă a terenurilor datează de pe vremea împărătesei Maria Tereza.