Presiune pe vacanţa de Rusalii

Ministrul Transporturilor, Alexandru Cuc, a declarat astăzi că urmăreşte atent situaţia de la ROMATSA, unde sindicaliştii au anunţat declanşarea unei greve în toate subunităţile de la nivelul companiei, începând din 30 mai. Acesta a precizat că presiunea pusă pe minivacanţa de Rusalii este nejustificată.

„Eu nu lucrez sub presiune sub nicio formă! Am avut întâlniri înainte de greva de acum două săptămâni, cu reprezentanţii sindicatului. Şi-au prezentat doleanţele, am stabilit un calendar foarte clar, pe care noi ni l-am asumat, ca şi minister. Pe de altă parte, mi se pare că această presiune care o pun membrii sindicatului de la ROMATSA pe minivacanţa care urmează este nejustificată. Cu atât mai mult cu cât în cazul controlorilor de trafic de la ROMATSA vorbim de un salariu mediu de 21.000 de lei“, a declarat ministrul Alexandru Cuc.

El a precizat că este deschis dialogului, dar sindicaliştii ar trebui să vină cu „lucruri clare“, şi nu cu „ambiţii de pe urma cărora să aibă de suferit românii“.