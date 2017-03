Primăria Capitalei va avea city manager

Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, marţi, cu înfiinţarea funcţiei de administrator public la nivelul municipiului Bucureşti, în cadrul aparatului de specialitate al primarului general, în subordinea directă a edilului.

Proiectul a fost susţinut de 37 dintre consilierii prezenţi, în timp ce şase au votat împotrivă, iar cinci s-au abţinut. Conform anexei ataşate hotărârii, administratorul public, în baza unui contract de management încheiat cu primarul general, poate să îndeplinească atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate al primarului, a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local, precum şi a societăţilor comerciale înfiinţate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

„Primarul general al municipiului Bucureşti poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. Administratorul public îndeplineşte orice alte atribuţii specifice postului, încredinţate de primarul general al Municipiului Bucureşti prin act administrativ, notă internă, sau care rezultă din modificările legislative care reglementează domeniul de competenţă“, se arată în documentul menţionat.

Ocuparea funcţiei se va face prin concurs organizat în condiţiile legislaţiei aplicabile personalului contractual, Primăria urmând să publice anunţul, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului, în Monitorul Oficial al României – partea a treia, într-un cotidian de largă circulaţie, pe pagina de internet la secţiunea angajări, pe portalul Guvernului, precum şi la sediul instituţiei.

Va putea ocupa această funcţie persoana care: are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupţie.

De asemenea, va trebui să aibă studii superioare de lungă durată, vechime de cel puţin trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; experienţă de cel puţin trei ani în funcţii de conducere, abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de exprimare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare.

Concursul va consta în: selecţia dosarelor, probă scrisă, interviu.