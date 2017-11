Proiect de lege, care transpune o serie de proceduri poliţieneşti în cadru legal, lansat în dezbatere publică

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un pachet legislativ care are rolul să întărească siguranţa poliţiştilor şi a cetăţenilor, a anunţat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Carmen Dan.

Ministrul a spus că pachetul vizează în special poliţiştii din stradă.

„Cele mai multe propuneri vin din partea celor care lucrează în stradă şi care sunt expuşi direct unor riscuri profesionale. Prin această lege ne dorim să întărim autoritatea poliţistului nu prin forţă, ci prin transparenţă. Aceste schimbări legislative reprezintă răspunsul instituţional la o realitate crucială reflectată în creşterea numărului de agresiuni întreptate împotriva personalului MAI, fapte care, din nefericire, au avut ca rezultate şi moartea unor poliţişti, colegi de-ai noştri: situaţia lui Gheorghe Nistor de la Maramureş şi Sorin Vezeteu de la Suceava. Separat de aceste cazuri, trebuie menţionată creşterea cu aproape 22 de procente a cazurilor de ultraj săvârşite asupra personalului MAI în primul semestru al acestui an, faţă de perioada similară a anului trecut. De prea multe ori, cele mai simple interacţiuni dintre poliţist şi cetăţean, cum ar fi legitimarea, escaladează într-o spirală a conflictului”, a spus ministrul Carmen Dan.

Proiectul prevede o serie de reguli de ordin interior, pe care trebuie să-l respecte poliţiştii, însă acestea se vor transforma în lege, ceea ce înseamnă că şi cetăţenii vor putea afla unde începe datoria poliţistului, dar şi dacă acesta săvârşeşte un abuz.

Acest pachet legislativ vizează şi mai multe modificări, menite să întărească respectarea legii. De exemplu, refuzul unui cetăţean de a se legitima sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, atunci când există o solicitare legală va fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 de lei, faţă de maximul de 500 de lei, din prezent.

„Se pare că acest cuantum al amenzii nu are efectul dorit de legiuitor, pentru că întâlnim des situaţii în care, prin atitudinea lor, diverse persoane desconsideră autoritatea statului. Trebuie spus că acest refuz obligă autorităţile statului la un consum suplimentar de resurse pentru a realiza prin alte modalităţi identificarea persoanei”, a spus secretarul general adjunct al MAI, Giani Nica.

Mai mult, noul act normativ prevede faptul că persoanele care nu au fost legitimate pot fi reţinute pentru 24 de ore.

„După verificarea situaţiei persoanei şi luarea măsurilor legale, poliţistul are obligaţia de a permite acesteia să părăsească sediul Poliţiei. La expirarea termenului, persoana are dreptul de a părăsi sediul Poliţiei, chiar dacă identitatea sa nu a putut fi stabilită”, se arată în documentul menţionat.

Tot aici, este prevăzut că poliţistul are dreptul de a pătrunde într-o locuinţă, fără acceptul proprietarului, dacă există indicii potrivit cărora sunt persoane în pericol, victime ale unor atacuri. În această situaţie, înainte de a pătrunde într-un spaţiu privat, poliţistul are obligaţia de a raporta că urmează să facă acest lucru şi nu are voie să efectueze percheziţii.

Proiectul de lege mai prevede mijloacele de constrângere pe care poliţistul are dreptul să le utilizeze, ce nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenţiei şi încetează când scopul acţiunii a fost realizat.

Astfel, poliţistul poate utiliza forţa fizică, procedee de autoapărare sau lovituri; cătuşe sau alte mijloace adecvate de imobilizare; mijloace neletale (de exemplu arme cu bile de cauciuc sau dispozitive cu electroşocuri); arme albe şi de foc; mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea sau deschiderea unor vehicule ori spaţii închise în care se găsesc persoane şi bunuri, ori pentru înlăturarea unor obstacole.

Relaţia dintre cetăţean şi poliţist poate fi una conformă sau agresivă, în funcţie de comportamentul celui dintâi: cetăţeanul cooperant va primi din partea agentului dispoziţii verbale, cel care dă dovadă de rezistenţă pasivă (de exemplu, refuzul verbal de a se legitima) va fi controlat prin utilizarea forţei fizice. Mai departe, rezistenţa activă a cetăţeanului apare când i se comunică faptul că trebuie dus la secţie pentru legitimare, însă acesta refuză să se mişte, situaţie în care agentul foloseşte tehnici de autoapărare. Dacă cetăţeanul este agresiv, poliţistul poate utiliza mijloace de apărare neletale şi, în final, pe cele de foc.