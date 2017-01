Propaganda noii securităţi ocoleşte „tactic“ un subiect fierbinte: Chefuri tripartite SRI-DNA-CIA

Dan Andronic, candidat din partea PMP la Senat, a adâncit pe EvZ dezvăluirile făcute despre Sebastian Ghiţă despre cum lucrează trinomul „SRI-DNA-CIA“. Înante de sfârşitul anului, Ghiţă a difuzat la televiziunea pe care o patronează o înregistrare filmată în care afirmă nişte lucruri care, într-un stat democratic, ar fi stârnit un cutremur în zona serviciilor secrete şi parchetelor.

„Pe doamna Kovesi am cunoscut-o în sediile SRI. La K2, la K4 şi la T14“, afirma Ghiţă, adăugând: „Acolo ne întâlneam de minimum două ori pe săptămână încă din anul 2010. Şi a durat această serie de întâlniri până în anul 2014. Realitatea e că poate sute de astfel de întâlniri au existat în aceşti ani.

La unele dintre întâlniri erau prezenţi doar generalul Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi un şef al staţiei CIA din România. Primul pe care l-am cunoscut în prezenţa doamnei Kovesi şi a domnului Coldea a fost domnul Karl Schwab, fostul şef al doamnei Kovesi. Iar al doilea este Eric Easley, poate actualul şef al doamnei Kovesi“.

Andronic identifică sediile SRI la care face referire Ghiţă: „K2 şi K4 înseamnă în jargonul admnistrativ Kalinin 2 şi Kalinin 4, respectiv vechea adresă a acestora, pe bulevardul Kalinin, actualul Mircea Eliade, în cartierul Primăverii, la numerele 2 şi 4. T14 are aceeaşi explicaţie, numai că este vorba de strada Turgheniev, care nu şi-a schimbat numele până azi, în acelaşi cartier, foarte aproape de reşedinţa Preşedintelui României“.

De asemenea, Andronic arată că „şef de Staţie CIA înseamnă persoana de rangul cel mai înalt din CIA care este trimisă într-o ţară, fiind omul care se ocupă de toate operaţiunile CIA din acea ţară. El poate avea o identitate declarată, sau una ascunsă, ceea ce pare a fi cazul celor doi oficiali ai ambasadei SUA, ofiţeri CIA cu acoperire diplomatică.

După cum comenta Bogdan Tiberiu Iacob pe inpolitics.ro: „Eric S.Easley, în schimb, e un „actual“. Absolvent din septembrie 1997 al prestigioasei Universităţi de Drept din Virginia, SUA, Easley a venit în România împreună cu soţia sa, Hilal Derici (turcoaică de origine, căsătoriţi în 28 mai 2011) şi fetiţa lor, Berin, de doi ani, în calitate de diplomat acreditat la ambasada SUA de la Bucureşti, după un stagiu la Londra.

Din octombrie 2015, Easley este secretar doi al ambasadei, unul dintre zecile de oameni cu funcţii de aici; deci, oficial vorbind, este diplomat. Mulţumită lui Sebastian Ghiţă, lumea tocmai a aflat, însă, că Easley e şef al rezidenţei CIA la Bucureşti şi „tutorele“ serviciilor secrete şi al justiţiei din România“.

Andronic susţine că, potrivit legilor române, Laura Codruţa Kovesi nu poate avea legături cu şeful de staţie CIA la Bucureşti. „Într-o lume normală, în oricare altă parte decât România, aceste acuzaţii ar fi imediat anchetate, de către o comisie parlamentară sau de către Consiliul Superior al Magistraturii, dar acest lucru nu se întâmplă în România. Se preferă o tăcere ruşinoasă...“.

„Nu comentăm chestiuni legate de aplicarea legii. Vă rugăm să contactaţi DNA pentru întrebări suplimentare“, a fost răspunsul Ambasadei SUA după ce agenţia Mediafax a solicitat un punct de vedere cu privire la declaraţiile lui Sebastian Ghiţă. Totodată, agenţia Mediafax a solicitat şi o precizare legată de contextul în care ar fi avut loc întâlnirile la care fostul deputat face referire. Nu a primit niciun răspuns.

„Am văzut cu ochii mei ce a făcut Kovesi în cazul Realitatea Media. Am auzit despre cazul închiderii lui Voiculescu de la Traian Băsescu. Mi-a spus că are şi înregistrări despre închiderea lui Dan Voiculescu. Am date şi informaţii despre acest sistem care l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite“, sună o altă afirmaţie a lui Sebastian Ghiţă.

„Nici această declaraţie extrem de gravă n-a produs vreo tresărire. Nu a născut vreo dezbatere, vreo anchetă jurnalistică, ci doar o trecere în revistă ca şi când vorbeam despre cotele apelor Dunării.

Asta ne arată (încă o dată) că o mare parte a oamenilor care susţin că fac anchete prin presă sunt doar „investigatori sub acoperire“ ai DNA sau Parchetului General, dependenţi de rechizitorii şi informaţii date pe ochi frumoşi, de fapt pe baza obedienţei faţă de Sistem. Nu are rost să mai enumăr centrele de influenţă în Presă ale Sistemului pentru că ele sunt peste tot: prin ziarişti sau prin ONG-uri“, afirmă Andronic.

Jurnalistul consideră că „cel mai important lucru care s-a întâmplat în 2016 a fost acela că am început să vorbim mai deschis despre ceea ce se numeşte Sistem în România, de fapt o combinaţie de relaţii subterane între servicii de informaţii, procurori, oameni politici, oficiali ai ambasadelor. Care, aşa cum a început să dezvăluie Sebastian Ghiţă, nu numai că stabilesc ce urmează să se întâmple cu politicieni, oameni de afaceri, patroni de media, dar şi socializează într-un cadru care încalcă orice norme de relaţii instituţionale de la Nicolae Ceauşescu încoace“.

Subliniind că Sebastian Ghiţă „are credibilitatea omului care a stat la masă cu Sistemul, care a făcut servicii Sistemului“, Andronic se arată „convins că întâlnirile de la K2, K4 şi T14 au existat. SRI nu le-a infirmat. Ca să fiu sincer, cred că nici pe timpul lui Ceauşescu, Securitatea nu chefuia cu Partidul, asistată de rezidentul KGB...“, adaugă el.

Dan Andronic pune public şi câteva întrebări:

„1. Sub ce cadru legal se desfăşurau întâlnirile între şefii SRI, procurorul şef al DNA şi şeful Staţiei CIA în sediile conspirative ale SRI? Nici una dintre instituţiile menţionate nu a negat existenţa acestor întâlniri, ci doar a pasat responsabilitatea celuilalt. Ce subiecte erau abordate acolo? Preşedintele României era informat despre aceste întâlniri, ţinând cont de faptul că vorbim despre SUTE de reuniuni la care participa şi combinata SRI-DNA-CIA?

2. Dosarul de şantaj al lui Sorin Ovidiu Vîntu, în care acesta a fost condamnat, a fost rodul unei colaborări între Laura Codruţa Kovesi şi Sebastian Ghiţă? Seriile de bancnote prezentate de Ghiţă ca fiind dovada acestei colaborări corespund cu cele din dosar? De ce a fost nevoie de colaborarea Ghiţă-Kovesi în cazul lui Vîntu?

3. Parchetul General se va autosesiza în privinţa afirmaţiilor lui Sebastian Ghiţă, mai ales în ceea ce priveşte manipularea unor dosare DNA şi a unor sentinţe de condamnare de către serviciile de informaţii şi procurori?

Îl va chema pe Traian Băsescu ca să-l întrebe ce ştie despre acest subiect şi dacă Sebastian Ghiţă are dreptate atunci când afirmă că sentinţa în cazul lui Dan Voiculescu a fost rodul unei intervenţii în „câmpul tactic“ al Justiţiei?“.

Andronic mai spune că, în loc să caute şi să dezbată răspunsul la aceste întrebări, vom vedea cum unele site-uri şi agenţii de presă, „care ar trebui să se ocupe de verificarea acuzaţiilor lui Sebastian Ghiţă, vor da doar ştiri despre câte zile au trecut de când acesta a dispărut“.