Proteste ale angajaţilor APIA din ţară împotriva unor eventuale scăderi salariale

Angajaţii din teritoriu ai Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) au protestat, astăzi, nemulţumiţi de faptul că, de la 1 ianuarie 2018, salariile din centrele judeţene şi locale ar putea să scadă până la aproximativ 30%, solicitând tratament egal cu cei din aparatul central.

În jur de 30 de angajaţi ai Centrului Judeţean Alba al APIA au participat la un protest în faţa sediului din Alba Iulia, alte câteva zeci făcând acelaşi lucru la punctele locale din judeţ, nemulţumiţi că, după calculele lor, salariile le vor scădea din ianuarie. Protestatarii susţin că, odată cu intrarea în vigoare a legii unice a salarizării, veniturile angajaţilor din teritoriu să scadă cu sume cuprinse între 600 şi 2.000 de lei. De asemenea ei solicită aceeaşi grilă de salarizare cu APIA Central şi garanţii că nu le vor fi reduse salariile.

Angajaţii APIA Argeş au întrerupt lucrul timp de două ore, şi au ieşit în faţa instituţiei, unii dintre ei ţinând în mâini foi de hârtie pe care îşi scriseseră nemulţumirile. Reprezentanţii salariaţilor au anunţat că, în cazul în care doleanţele nu le vor fi ascultate, protestele vor fi reluate în cursul săptămânii viitoare, când programul ar putea fi întrerupt zilnic timp de o oră.

Aproximativ 60 de angajaţi ai APIA Bistriţa-Năsăud de la centrul judeţean şi de la centrul local Bistriţa au întrerupt munca timp de două ore, în semn de protest. Angajaţii sunt îngrijoraţi că unii dintre ei ar putea avea veniturile reduse, începând de anul viitor, chiar şi cu 2.800 lei. Intenţia lor este să continue şi vineri protestul şi să întrerupă munca timp de două sau trei ore.

Un număr de 30 de angajaţi ai APIA Braşov au protestat, între orele 9.00-12.00, în faţa instituţiei, nemulţumiţi de faptul că între salariile angajaţilor centrelor din ţară şi a celor din Bucureşti diferenţa este destul de mare, la acelaşi volum de muncă. „Mai mult decât atât, avem informaţii că, de anul viitor, salariile ar putea scădea cu sume cuprinse între 700 şi 1200 de lei. Lucrăm şi sâmbăta şi duminica de multe ori. Când este necesar, venim şi noaptea. Avem colegi care sunt bolnavi din cauza efortului depus”, a declarat unul dintre angajaţi.

Directorul APIA Braşov, Dorel Longhin Stânea, a afirmat că nu a primit niciun document în legătură cu scăderea salariilor începând de anul viitor. Veniturile salariale pornesc de la 2700 de lei - pentru un debutat şi ajung la 11.000 de lei - pentru director, a menţionat Stânea.

În centrul APIA din Cluj-Napoca, aproximativ 25 de persoane s-au alăturat protestului, iar în celelalte 7 centre din judeţ, alte 40 de persoane au întrerupt şi ele lucrul. Salariaţii au ieşit, în grup, în faţa sediului în care muncesc, pentru trei ore, iar pe clădirea în care funcţionează APIA în Cluj-Napoca a fost montat un banner pe care scria „Nu discriminărilor salariale”. Afirmaţia se referă la faptul că angajaţii APIA de la Bucureşti ar urma să fie feriţi, spune liderul de sindicat, de scăderile salariale care ar afecta restul lucrătorilor din ţară.

Directorul APIA Cluj, Adrian Zaharia, a explicat că a avut, în cursul dimineţii de miercuri, o discuţie cu toţi colegii din cadrul agenţiei, inclusiv cu cei din centrele locale, împreună cu care s-a stabilit că protestul ar trebui să fie ultima soluţie.

Zaharia a explicat că, deşi ordonanţa, care va produce efecte de la 1 ianuarie 2018, prevede creşterea salariului cu 25 la sută, limitează în acelaşi timp sporurile la 30 la sută din salariu, ceea ce, în final, va duce de fapt la scăderea salariului actual cu aproximativ 30 de procente. „Scade, de exemplu, salariul la un consilier superior cu aproape 700 de lei. Deci creşterea nu e creştere. Creşte pe brut şi scade la net. Pentru că la sporuri nu se vor da mai mult de 30 la sută”, a declarat liderul Sindicatului Naţional APIA Cluj, Ion Preda. Potrivit lui Preda, pentru săptămâna viitoare sunt pregătite proteste de amploare la Bucureşti, liderul de sindicat gândindu-se şi la cooptarea fermierilor.

În cadrul APIA există şi un alt sindicat - Federaţia Sindicatelor Naţionale APIA - ai căror membri nu au participat la protestul de astăzi.

Conform directorului Adrian Zaharia, cel mai mic salariu net din cadrul APIA, este de 1.900 de lei, un consilier superior cu vechime în muncă are un salariu de încadrare de 5.200 lei, un şef de serviciu 7.000 de lei, iar directorul executiv 8.900 de lei.

Şi angajaţi ai APIA Suceava au protestat în această dimineaţă, în faţa sediului instituţiei, fiind nemulţumiţi de faptul că sunt discriminaţi faţă de colegii de la Bucureşti, care au salarii mai mari. APIA Suceava are 150 de angajaţi, cu un volum mare de lucru, în condiţiile în care în judeţul Suceava sunt cei mai mulţi beneficiari de subvenţii pentru teren şi animale, peste 48.000. Potrivit contestatarilor, fiecare funcţionar are un volum de dosare de procesat de trei ori mai mare decât ar fi normal. La APIA Suceava, un funcţionar superior cu funcţie de execuţie are un salariu net de 4.000 de lei.

Câteva zeci de angajaţi ai APIA Tulcea au protestat, însă, potrivit directorului executiv Ion Gosav, în fiecare compartiment a rămas personalul necesar preluării documentaţiilor de la fermierii care doresc subvenţii, astfel că în activitatea instituţiei nu au apărut sincope. El a mai spus că protestul angajaţilor APIA s-a desfăşurat atât în municipiul reşedinţă de judeţ, cât şi la centrele locale din oraşul Măcin şi din comunele Baia, Horia şi Topolog.

Alte câteva sute de angajaţi au întrerupt lucrul timp de câteva ore în Sălaj, Alexandria, Brăila, Ialomiţa, Arad, Ilfov, Timiş.