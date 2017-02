„The Times“: Românii sunt manipulaţi de servicii

Prestigiosul ziar „The Times“ susţine că românii au ieşit în stradă împotriva politicienilor, în loc să iasă împotriva SRI şi altor servicii.

Ediţia electronică a „The Times“ a publicat la data de 7 februarie 2017 un editorial care are ca temă legalitatea acţiunilor desfăşurate de serviciile secrete româneşti. Titlul: „România is becoming the EU’s outlaw state“, se traduce „România devine un stat UE al fărădelegilor“.

Roger Boyes, jurnalist cu state vechi la celebra publicaţie „The Times“ şi „The Sunday Times“ a publicat o analiză asupra protestelor de stradă din România ultimelor săptămâni şi a ajuns la concluzia că majoritatea protestatarilor îşi varsă mânia spre ţinte false, în loc să protesteze împotriva sistemului securistic dezvoltat de serviciile de informaţii, în special de Serviciul Român de Informaţii, continuator al fostei Securităţi, care au răvăşit ţara folosind tehnici de manipulare a populaţiei.

Mulţimile care strigă «hoţilor ieşiţi afară» în centrul Bucureştiului, au evocat, în mod inevitabil, amintiri din 1989 şi din ultimele zile de viaţă ale tiranului Nicolae Ceauşescu. „Nu doar pentru că ei reprezintă puterea oamenilor de modă veche, ci pentru că drama străzii este jucată într-un moment în care conducătorii din România par să copieze unele dintre tehnicile lor de la temuta Securitate, serviciul secret omniprezent“, spune Boyes.

„În momentul său de vârf, Securitatea a avut 15.000 de ofiţeri activi şi o reţea de aproximativ 500.000 de informatori. Securitatea a ascultat telefoanele, a bătut şi şantajat suspecţi, a arestat oameni care au făcut glume politice, a patrulat secţii de ginecologie pentru a verifica dacă vreun medic a realizat vreun avort, a răspândit zvonuri şi apoi i-a arestat pe cei care le-au preluat. Pentru a fi paranoic în România trebuie să fi trecut prin toate acestea“, se spune în articol.

Jurnalistul aminteşte că „succesorul oficial al Securităţii este SRI, Serviciul Român de Informaţii, care serveşte un guvern democratic şi nu este nici pe departe aşa de sălbatic. Cu toate acestea, este dificil pentru ei să se detaşeze de trecut. S-a construit o bază mare de date, cu date agregate de la diverse agenţii guvernamentale; domeniul său este învăluit în secret, toate acestea în timp ce mecanismele de control asupra SRI sunt neclare. SRI s-a folosit de cooperarea cu puternica agenţie anti-corupţie DNA pentru a intra în vieţile oamenilor. Împreună, ei ascultă telefoane şi păstrează suspecţi în detenţie pentru a le opri comiterea de presupuse infracţiuni similare în viitor“, consideră autorul articolului.

În opinia sa, lupta împotriva corupţiei este privită ca un obiectiv strategic principal, concepută pentru a mulţumi UE şi Statele Unite ale Americii. „Mulţi dintre demonstranţii din Bucureşti din această săptămână sunt de acord cu acest obiectiv şi sunt supăraţi că noul guvern al lui Sorin Grindeanu a emis o ordonanţă prin care eliberau persoanele acuzate de abuz în serviciu, unii dintre aceştia fiind membri ai Partidului Social Democrat. Dar, spune tot el, furia românilor ar trebui să se concentreze în altă parte: la miezul problemei, la politicienii care au folosit anticorupţia pentru a-şi elimina duşmanii şi la legăturile maligne dintre sistemul judiciar, SRI şi DNA.

„În 2015, DNA se lăuda cu o rată de condamnare de 92%, un succes despre care mai multe organizaţii pentru drepturile omului cred că ar fi imposibil fără interceptări ilegale. Uniunea Română a Judecătorilor, între timp, a cerut în mod oficial dezvăluirea agenţilor SRI care lucrează în sistemul judiciar şi informaţii cu privire la amestecul SRI în numirea noilor judecători“.

Analistul politic conchide că protestatarii de la Bucureşti au fost manipulaţi spre ţinte false, şi îi atacă pe politicienii „corupţi“ care, în loc să protesteze împotriva serviciilor de informaţii, au născut în România, împreună cu instituţiile de forţă (în special parchetele), o temă de răfuială cu inamicii din clasa politică şi nu numai, împachetată sub masca luptei anticorupţie.

„Protestaţi faţă de serviciile secrete nu faţă de politicienii corupţi!“, îi îndeamnă jurnalistul pe protestatari.

Autorul vorbeşte de faptul că ofiţerii Serviciului Român de Informaţii sunt continuatorii fostei Securităţi şi face o scurtă istorie a transformării ofiţerilor de Securitate în slujbaşi ai Serviciului Român de Informaţii.

„The Times“ – publicaţie de top din statul care a ieşit din Uniunea Europeană – adaugă faptul că măsurile anticorupţie din România au fost luate pentru a mulţumi Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, dar că acest fenomen a fost deturnat spre o vânătoare de corupţi de nivel scăzut (low level) din partidele politice, în special din PSD, şi lasă să se înţeleagă că serviciile au ajuns prin tehnicile lor de manipulare să controleze politicul.

Concluzia autorului e fermă: „Mânia ar trebui să vizeze serviciile secrete care au folosit chestiunea corupţiei pentru a-şi regla conturile cu inamicii, care au erodat drepturile fundamentale şi care au instituţionalizat o legătură sinistră între sistemul judiciar, serviciile secrete şi departamentele anticorupţie“.

Roger Boyes este un jurnalist britanic în vârstă de 64 de ani cu o experienţă în mass-media de peste 40 de ani. Absolvent de studii militare la M.A. University of London, Boyes şi-a început cariera de jurnalist în 1967, ca reporter-corespondent al agenţiei Reuters la Moscova. Până la căderea comunismului în Europa de Est a mai fost corespondent din Bonn (Germania Federală), Varşovia (Polonia) şi Roma (Italia). Din 1999 este corespondentul de la Berlin al ziarului „The Times“.