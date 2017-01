Traian Băsescu a rămas cu o singură cetăţenie. Cea română

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat decretul prin care i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu, scrie Deschide.md.

Documentul nu se referă însă şi la soţia fostului preşedinte, Maria Băsescu.

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu şi soţia acestuia au solicitat cetăţenia Republicii Moldova şi au depus la 8 martie o cerere în acest sens la preşedinţia de la Chişinău şi au au obţinut cetăţenia Republicii Moldova pe 9 iunie 2016. Ei au avut de aşteptat doar trei luni pentru a deveni cetăţean moldovean, deşi termenul legal de a primi cetăţenia Moldovei este de un an.

Traian Băsescu a declarat că a aflat din presă despre faptul că i s-a retras cetăţenia moldovenească, susţinând că această hotărâre arată că preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, îi este teamă de el.

„Am aflat din presă, nu m-a informat nimeni. (...) Ce părere să am alta decât că un preşedinte promoscovit retrage cetăţenia unui cetăţean al Republicii Moldova doar pentru că nu gândeşte ca el. Or, eu nu o să pot gândi ca un bolşevic niciodată. (...)O să văd ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar conform Constituţiei, preşedintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu ştiu dacă se poate face ceva în instanţă. Cert este că lui Dodon îi este teamă, asta arată decizia lui, îi este teamă de Băsescu”, a susţinut fostul şef de stat.