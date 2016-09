Tudorache, la Interne

Premierul Dacian Cioloş l-a propus pe Dragoş Tudorache, şeful Cancelariei premierului, pentru a prelua conducerea Ministerului de Interne.

„Am văzut informaţiile că premierul Dacian Cioloş vrea să îşi timită acolo omul pentru a organiza alegerile. I-am cerut (lui Dragoş Tudorache – n.r.) să aibă discuţii cu liderii de partide politice pentru a organiza alegerile în mod cât mai echidistant. Un lucru e cert, în niciun caz nu va candida la alegeri. Va rămâne până la sfârşitul mandatului, după care mi-a spus că are de gând să îşi vadă de treabă. Am spus de la începul mandatului că o prioritate este să se organizeze alegeri cât mai echidistant“, a anunţat premierul Dacian Cioloş.

„Am analizat în primă fază şi un interimat de câteva săptămâni. Am hotărât în cele din urmă să nu merg cu un interimat. Este un minister important, care are atribuţii importante, mai ales în perioada următoare. Un interimat nu ar face decât să prelungească o stare de incertitudine. O să merg cu o propunere definitivă. Am hotărât să merg cu un civil pentru cât mai multă echidistanţă şi echilibru. Nu am avut prea mult de ales pentru că e greu să convingi pe cineva din afară să vină pentru patru luni la un minister greu. Am decis să i-l propun domnului preşedinte pe Dragoş Tudorache, şeful de cancelarie de aici, de la Guvern. Dânsul a avut ocazia să colaboreze în anii trecuţi cu ministerul de Interne şi cred că dânsul este în măsură să facă faţă la provocarea de la Ministerul de Interne“, a mai spus premierul. Dragoş Tudorache va fi înlocuit în funcţia de şef al Cancelariei premierului de Paul Gheorghiu care este, în momentul de faţă, şeful de Cabinet al lui Dacian Cioloş.

Tudorache a mai fost ministru interimar, după demisia lui Marius Bostan din funcţia de ministru al Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională. A studiat dreptul la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi şi are un masterat în drept european la Universitatea din Stockholm. A fost judecător la Galaţi, a făcut parte din misiunea internaţională din Kosovo, între 2003 şi 2005. Înainte de a se alătura guvernului Cioloş, s-a ocupat de Coordonare şi Strategie în Direcţia Generală pentru Afaceri Interne şi Migraţie de la Bruxelles.