Turnătorii trebuie aflaţi

Traian Băsescu a vorbit despre cazul Hexi Pharma şi susţine că sursele care au furnizat informaţii despre dezinfectanţi trebuie să iasă de sub anonimat.

„La Institutul Cantacuzino s-a constat că toate substanţele Hexi Pharma sunt eficiente. Această informaţie o am confirmată, în raport (spre deosebire) cu ce se striga la televiziuni. Cătălin Tolontan nu ne-a zis care sunt sursele lui. Or, în astfel de situaţii, nimeni nu trebuie să rămână anonim. Cred că organele statului trebuie să scoată de sub anonimat persoanele care au dat informaţii în cazul Hexi Pharma. Concret, trei foşti angajaţi ai Hexi Pharma care s-au angajat la concurenţă şi care au furnizat informaţii, sub condiţia să rămână garantat anonime”, a declarat Băsescu la RTV.