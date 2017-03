Explorare interioară

La Galeria Atelier 030202 din cadrul Sălii Noi a Teatrului de Comedie Bucureşti va fi vernisată, azi, de la ora 19.00, expoziţia intitulată „Loss of Soul”, semnată de artistul Botond Reszegh.

„O gravă, dar spectaculară, cercetare vizuală despre pierderea identitară în lumea formatelor ne propune Reszegh Botond, un artist complet care pariază pe cunoaşterea conceptuală a lumii şi a formelor. Desenele în culori acrilice, pe suport de hârtie sau pe pânză, într-o stilistică ce se poate numi/ revendica - tehnicile Boti, exprimate pe suprafeţe mari, sunt tot atâtea elaborate analize spectrale de identificare figurativă ori non-figurativă, a Sufletului aflat sub limitările formatelor şi ale liniarităţii sociale. Pierderea sufletului este o căutare, aproape obsesivă, a găurilor negre din biografia naşterii unui semn vizual”, spune criticul Dan Mircea Cipariu. Botond Reszegh trăieşte şi lucrează la Miercurea Ciuc. A expus desen, pictură şi gravură în galerii din Cluj-Napoca, Arad, New York, Viena etc. Expoziţia poate fi vizitată până pe 2 aprilie.