Festivalul Păpuşilor în Bănie

Sute de persoane au participat, joi seara, în centrul Craiovei, la Parada Păpuşilor, în deschiderea Festivalului Puppets Occupy Street, ce se va desfăşura până pe 1 septembrie.

Festivalul se află la cea de-a treia ediţie, tema din acest an fiind focul. Evenimentul este organizat de Teatrul de Copii şi Tineret „Colibri” şi Primăria Craiova, fiind programate 221 de spectacole pe străzile Băniei.

Dintre aceste evenimente, aproape jumătate sunt reprezentaţii teatrale prezentate de 12 trupe şi artişti din 11 ţări: Venezuela, Argentina, Italia, Spania, Ungaria, Turcia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, Polonia şi România.

O altă paradă a păpuşilor gigantice şi carelor alegorice va anunţa închiderea oficială, pe 1 septembrie, însoţită de două evenimente cel puţin la fel de spectaculoase: „Fire Fashion” - prezentarea colecţiei Haute Couture by Florin Burescu, şi „The Path Of The Fire” - reprezentaţie oferită de Fire Theatre Mime Company, din Bulgaria.