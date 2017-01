Artista americană de origine română Ana Golici îşi va vernisa, astăzi, de la ora 18.00, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“ din Capitală, expoziţia de art-instalaţie cu tema „Puricele «adevărat»“.

În 1995, la New York Hall of Science, ea a fotografiat întregul corp al unui purice, a cărui imagine a fost mărită de 750 de ori pe un microscop electronic cu baleiaj (SEM). „Te întrebi, ce este realitatea? Cum putem avea încredere că, ceea ce aflăm astăzi, reprezintă realitatea ultimă? Interpretarea noastră a realităţii este condiţionată de instrumentele la care avem acces la un moment dat în timp“, spune artista. Născută în 1955, Ana Golici a studiat grafica la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ din Bucureşti. În 1987, s-a stabilit în SUA şi şi-a continuat studiile masterale la Hunter College din New York. A expus în SUA, România, Slovenia şi Taiwan.