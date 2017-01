Roadele răbdării

Casa de cultură „Friedrich Schiller“ din Capitală găzduieşte expoziţia de quilt-uri realizată de artista Alexandrina Popescu.

Vizitatorii pot admira quilt-uri (cuverturi de pat matlasate ţesute după reguli precise), obiecte decorative specifice atmosferei de iarnă, peretare inspirate din arta românească sau teme libere etc. Quilt-urile expuse sunt de dimensiuni mari, culorile dominante fiind albastrul cu nuanţele sale şi maronul cu nuanţe de bej. Arta îmbinării peticelor se transpune în combinarea culorilor şi crearea modelului. Realizarea unui quilt presupune foarte mult timp, meticulozitate şi răbdare. „Patchwork-ul este o lume fascinantă a imaginaţiei, pasiunii şi perseverenţei, pe care am descoperit-o în urmă cu 18 ani vizitând o expoziţie din Germania. Pasiunea mea dintotdeauna, lucrul de mână, s-a îmbogăţit şi completat. Am aflat în timp că pentru a intra în tainele acestei arte este nevoie de multă documentare, muncă şi simţ artistic“, spune autoarea.