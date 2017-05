Aeroporturile bucureştene sunt în top 5 al creşterilor de trafic

Airports Council International – Europe, a inclus aeroporturile „Henri Coandă“ şi „Aurel Vlaicu“ în top 5 al aeroporturilor cu cea mai mare creştere a traficului aerian, în primul trimestru din 2017.

Conform Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), la categoria aeroporturilor cu 5 – 10 milioane de pasageri pe an, Aeroportul „Henri Coandă“, care a avut o creştere de 21,4% a traficului aerian, a ocupat al cincilea loc, după Reykjavmk-Keflavik, Kiev, Larnaca şi Malta. De asemenea, Aeroportul „Aurel Vlaicu“ a ocupat primul loc, dar la categoria sub 5 milioane de pasageri pe an, fiind urmat de Nis (Serbia), Oradea, Mykonos, Zadar (Croaţia).

În primul trimestru din acest an, la categoria aeroporturilor cu peste 25 de milioane de pasageri/an, clasamentul este: Moscova Sheremetyevo, Manchester, Londra Gatwick, Amsterdam şi Oslo. La categoria 10 – 25 de milioane de pasageri/an, pe primele locuri s-au clasat aeroporturile Varşovia, Sankt Petersburg, Lisabona, Praga şi Bruxelles.

CNAB a înregistrat, în primele trei luni din 2017, pe Aeroportul „Henri Coandă“ şi Aeroportul „Aurel Vlaicu“, un trafic de 2,6 milioane de pasageri.