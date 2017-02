Aeroporturile româneşti zboară în topuri

Anul trecut, aeroporturile europene care au consemnat cea mai rapidă creştere se află în România: Oradea (488%), Iaşi (131%) şi Aurel Vlaicu (122%).

Potrivit publicaţiei britanice The Telegraph, citată de Agerpres, pentru prima dată în istorie, aeroporturile europene au înregistrat, în 2016, două miliarde de pasageri, peste jumătate din numărul persoanelor care au călătorit în 2016 cu avionul, arată datele ACI Europe, asociaţia aeroporturilor europene. Din rândul celor mai mari aeroporturi europene, în 2016 cel mai semnificativ avans al numărului de pasageri s-a înregistrat în Dublin (11,5%), Barcelona (11,2%) şi Amsterdam (9%).

În topul aeroporturilor din UE cu cel mai aglomerat trafic, pe primul loc a rămas Londra-Heathrow (75,7 milioane de pasageri; plus 1% faţă de 2015), urmat de Paris-“Charles de Gaulle“ (65,9 milioane de pasageri; plus 0,3%), Amsterdam (63,6 milioane de pasageri; plus 9,2%), Frankfurt (60,8 milioane; minus 0,4%) şi Istanbul (60 de milioane; minus 2,1%).

Ţările europene care au înregistrat cel mai semnificativ avans al numărului de pasageri au fost: Islanda (40%), România (24%), Ucraina (23%), Bulgaria (22) şi Cipru (18%). Din Europa Occidentală, cea mai mare creştere a numărului de pasageri s-a înregistrat în Portugalia (14%), Spania (11%), Marea Britanie (6%) şi Franţa (3%).