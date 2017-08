Băncile nu au plătit impozit pe profit pentru că nu au avut profit

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, susţine că bilanţurile anuale ale băncilor sunt publice, iar constatarea că, în ultimii ani, băncile nu au făcut profit este corectă.

„Cred că domnul ministru al Finanţelor a dat un mesaj corect, în sensul că a făcut o constatare, dar pe care nu trebuie să o căutăm, nu ne trebuie liste. Bilanţurile anuale ale băncilor sunt publice, deci nu trebuie să facă cineva liste sau să solicite liste, sunt cunoscute foarte bine. Constatarea că, în ultimii ani, foarte multe bănci nu au făcut profit este una corectă: băncile nu au făcut profit. Asta este o constatare pe care am făcut-o şi noi şi am spus-o în repetate rânduri. Faptul că nu au plătit impozit este o formulare pe care trebuie să o facem cu atenţie, pentru că la nivelul publicului larg se va înţelege altceva, cum ar fi că băncile nu au vrut să plătească. Ele nu au plătit pentru că nu au făcut profit. Băncile plătesc impozite serioase pe salarii, pe contribuţiile sociale etc. Acum, de ce nu au făcut profit, este o altă întrebare. Asta trebuie să se cerceteze, şi Banca Naţională sprijină prin metodele pe care le are eforturile ca bazele fiscale din contabilitatea băncilor să fie corectă. Aşa cum am mai spus în repetate rânduri, este obligaţia noastră legală ca pe timpul supravegherii, când constatăm că nu este ceva în regulă să raportăm organelor în drept, nu numai Ministerului de Finanţe şi aşa facem de fiecare dată“, a spus Isărescu.

El a mai arătat că businessul bancar este complicat, iar, dacă o bancă nu face profit, nu este ceva anormal. Potrivit guvernatorului, BNR nu are niciun fel de mandat, de atribuţii, să facă propriu-zis control fiscal. „Una este să faci o constatare că o instituţie nu are profit şi, deci, nu plăteşte impozit pe profit, şi alta e să te uiţi în contabilitate şi să constaţi că nu a făcut profit, pentru că unele operaţiuni au fost la marginea legii sau în afara legii. În măsura în care asemenea constatări se vor face şi se vor dovedi, bineînţeles că Ministerul de Finanţe trebuie să acţioneze ca atare şi noi îi vom acorda tot sprijinul. A face profit într-o bancă nu e o chestiune uşoară. Aici ar fi bine ca societatea să înţeleagă că activitatea bancară este un complicată. Trebuie să dai şi dobânzi celor care fac depozite la tine, deponenţilor, să acoperi şi creditele care nu-ţi revin, să-ţi acoperi şi cheltuielile de funcţionare, să ţii şi lichiditate. O bună parte din resursele băncilor se păstrează în formă lichidă, pentru că lumea trebuie să-şi retragă banii atunci când doreşte. Businessul bancar este unul foarte complicat şi aş vrea să se transmită ideea că dacă o bancă nu face profit nu este ceva anormal. Foarte probabil să nu facă profit sau să un profit mic. Nu au făcut în perioada de criză, l-au făcut anterior şi când l-au făcut anterior, au plătit impozit pe profit vârtos. De asemenea, ce n-aş mai vrea să se înţeleagă, pentru că devine periculos, este să nu se facă o confuzie între o pierdere anuală şi capitalul unei bănci. Toate băncile din România au capital pozitiv şi dincolo de limitele legii, de 8%“, a explicat guvernatorul.

Isărescu a adăugat că Fiscul ar trebuie să verifice şi vânzarea de credite neperformante, uneori la preţuri care ridică semne de întrebare, iar acest lucru se face de multe ori exact pentru ca să lichideze surse sau active care nu sunt aducătoare de venit şi pentru a-şi îmbunătăţi baza de capital.

„În concluzie, sprijinim Ministerul de Finanţe pe căile pe care le avem noi la dispoziţie prin actul de supraveghere. Dacă din actul de supraveghere rezultă date care arată că unele operaţiuni s-au făcut în afara sau la limita legii suntem primii care informăm şi asigurăm opinia publică de acest lucru. Contabilitatea unei bănci nu este o chestiune simplă, repet“, a spus Isărescu.