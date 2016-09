CEC reduce temporar avansul pentru creditele ipotecare

CEC Bank a scăzut avansul minim cerut pentru creditele ipotecare, de la 30%, la 20%, în cadrul unei oferte promoţionale valabile până la finalul anului.

Campania vizează creditele de peste 250.000 de euro (echivalent în lei, inclusiv), destinate cumpărării şi construirii de locuinţe în Bucureşti sau reşedinţele de judeţ din România.

În cadrul campaniei, la prezentarea unui avans egal sau mai mare de 30%, nivelul dobânzii practicate va fi ROBOR 6M + 2,15% pe an, în cazul în care creditul este contractat la pachet cu credit prin card, respectiv ROBOR 6M + 2,25% pe an, fără pachetul de credit prin card. Pentru un avans de 20-30%, dobânda va fi ROBOR 6M + 2,40% pe an, în cazul în care creditul se achiziţionează la pachet cu credit prin card, respectiv ROBOR 6M + 2,50% fără achiziţionarea împreună cu credit prin card.

Rata de dobândă este stabilită în funcţie de indicele ROBOR la şase luni, actualizabil semestrial în prima zi lucrătoare a semestrului. Valoarea indicelui, începând cu 1 iulie 2016 este de 1,06%.

Creditele ipotecare în lei pentru cumpărarea şi construirea de locuinţe se acordă pe o perioadă de până la 35 de ani. Clienţii au posibilitatea de a rambursa anticipat fără comision, precum şi de a rescadenţa/reeşalona creditele contractate. Pot fi achiziţionate inclusiv locuinţele executate silit de CEC Bank sau de alte instituţii de credit, fără evaluare.