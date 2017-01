Cinci titluri de „cea mai bună maşină ieftină din Marea Britanie“ pentru Dacia Sandero

Dacia Sandero a câştigat, pentru al cincilea an consecutiv, titlul de „Cea mai bună maşină din clasa mică sub 12.000 de lire sterline“ acordat de publicaţia britanică auto What Car?.

Aceasta a contabilizat, printre atuurile Sandero, preţul mic, interiorul spaţios şi un confort sporit, potrivit unui comunicat Renault, proprietare Dacia.

Sandero a câştigat prima dată acest titlu, în 2013, anul lansării pe piaţa britanică, şi şi-a păstrat titlul în 2014, 2015 şi 2016.

Conform revistei britianice, o altă maşină nouă care să ofere un interior atât de generos la acest preţ este de negăsit. Gama recosmetizată Sandero se simte şi mai bine la condus, manevrabilitatea este destul de bună, iar călătoria este surprinzător de confortabilă pentru o maşină atât de ieftină.

Dacia Sandero este cel mai ieftin automobil comercializat în Marea Britanie, cu un preţ de pornire de numai 5.995 lire sterline. Anul trecut, britanicii au cumpărat un număr record de unităţi Sandero: 26.499.