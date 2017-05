CNAIR îşi ia drone pentru monitorizarea lucrărilor pe şantiere

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a iniţiat procedura de cumpărare a două drone pentru a monitoriza lucrările pe şantiere.

Procedura ar putea fi finalizată în iunie, potrivit directorului CNAIR, Ştefan Ioniţă. „Drona este un element de supracontrol pe care intenţionăm să îl facem. Am demarat procedura. Am instructat CESTRIN, centrul nostru de studii tehnice rutiere, să achiziţioneze un astfel de echipament care să ajute cumva şi să completeze dotarea CESTRIN să facă aceste verificări. Deja, CESTRIN face aceste verificări inopinate, prelevăm probe, avem rapoarte, avem analize de laborator, deja certificate. Am transmis la antreprenori măsuri de remediere. Am găsit şi lucruri care nu corespundeau din punct de vedere tehnic. Antreprenorii sunt surprinşi de acest mod de lucru, nu a mai fost făcut. Încerc să implementez o nouă mentalitate“, a declarat Ioniţă, citat de Agerpres.

Dronele vor fi dirijate de angajaţi ai companiei şi vor fi achiziţionate prin licitaţie publică.

La rândul său, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a precizat că, până la cumpărarea dronelor, monitorizarea şantierelor se va face fizic. „CNAIR are 6.000 de angajaţi, aici avem în aparatul ministerului în jur de de 450 de angajaţi , restul sunt angajaţi în cadrul Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri. Refuz să cred că din numărul atât de mare de angajaţi nu pot să stea pe teren şi să vadă exact cum se desfăşoară lucrările. Ghinionul lor cel mai mare ar fi să mă duc eu pe şantier să nu-i găsesc pe ei monitorizând lucrările. Lucru pe care în perioada următoare o să-l fac. Dar o să fac vizitele inopinat, nu mai anunţ înainte presa“, a promis Cuc.

El a adăugat că aceste controale vizează respectarea termenelor şi calitatea lucrărilor, iar cei care nu respectă condiţiile stabilite vor suporta consecinţele.

„Nu facem controale pentru a ne clădi o imagine. Controalele noastre sunt pertiente. Se deplasează o echipă mobilă de la CESTRIM care forează şi ia carote de la faţa locului, de la tronsoanele care au fost turnate. Ne uitam şi la termene şi la calitatea lucrărilor, pentru că aceşti domni care vin şi construiesc în România au licitat pe nişte caiete de sarcini şi pe nişte condiţii. Dacă nu le respectă, vor suporta aceleaşi consecinţe ca şi în cazul nerespectării termenelor“, a spus Cuc.